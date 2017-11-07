В Тверской области легковушка столкнулась с фурой

В Тверской области за минувшие выходные произошло 16 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 24 получили травмы.

3 ноября в 14 часов на 2-м километре автодороги Торопец-Знаменское Торопецкого района 44-летний водитель без прав и номеров ехал на мотоцикле «Вираго» в сторону деревни Знаменское, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина получил травмы и был госпитализирован, он отказался проходить тестирование на содержание алкоголя в крови.

5 ноября около в 15 часов на 350 км трассы М-9 «Балтия» Западнодвинского района Тверской области, 28-летний водитель на «Фольксваген Пассат» превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком «ДАФ» с полуприцепом «KRONE SD» под управлением 57-летнего водителя. После столкновения легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Пассажиры «Фольксвагена» - 50-летний мужчина и 17-летняя девушка, были госпитализированы с травмами.

6 ноября в 12.40 на улице Хрустальная 71-летний водитель на «Рено – Лагуна» нарушил дистанцию с ехавшим впереди ВАЗом – 21310 под управлением 39-летнего водителя и врезался в него. В результате ДТП пассажиры ВАЗа – 7-летняя девочка и 44-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы.

6 ноября в 13.45 на 196 км трассы М-10 «Россия» Калининского района 29-летний водитель на «КИА РИО» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего опрокинулся. Водитель и его 27-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.