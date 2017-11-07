До 13.00 в центре Твери перекрыто движение

7 ноября из-за проведения на площади Маршала Жукова молодёжной патриотической акции «Равнение на бессмертие», посвящённой Дню воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году - движение и парковка всех видов транспорта будут прекращены с 9 до 13 часов на участке улицы Жигарева от улице Володарского до Смоленского переулка.

Объезд будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.