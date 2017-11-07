В Тверской области две фуры переехали мужчину

5 ноября около 19 часов на 132 км трассы М-10 «Россия» Конаковского района Тверской области 47-летний водитель на «Мерседес-Бенц» с прицепом «Шмитц» сбил 46-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего того отбросило на соседнюю полосу прямо под колеса автомобиля «Фрейтлайнер Центурии» с прицепом «Монтракон» под управлением 39-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался.