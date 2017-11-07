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100 лет революции в Твери: Зверское убийство губернатора, народные митинги и Хаос

100 лет революции в Твери: Зверское убийство губернатора, народные митинги и Хаос - ТИА
07 Ноября 2017 12:37
Автор:

https://tvernews.ru/longread/100let/
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Метки: 100 лет революции как проходила революция в твери тверь во время революции великий октябрь в твери
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Комментарии (13)

  • Кубит 
    Октябрь 2017???
Губернатор Бюнтинг?
А когда Руденю Путин снял?
    07.11.2017 12:40
    0 | 4

  • Добрый крот 
    Вот ключевая фраза! Сможет ли нонешний губер поступить так же в случае переворота?
    Прикрепленные изображения:
    07.11.2017 13:00
    0 | 5

  • No one will stop the Mongols 
    статья-то как пафосно свёрстана... отдалённо просвирнинский "Спутник и Погром" (#запрещенврф) напоминает. Сотрудники "ТИА" однозначно стремятся к развитию, это похвально, так скоро и до настоящей журналистики дойдёт) а по поводу столетия революции можно только удивиться: деморализующе подавляющее большинство "дорогих россиян" являются потомками рабочих и крестьян, то есть наследниками бенефициаров Октября. Как вам живётся при зверином оскале капитализма, а? Каково это предать идеалы ближайших предков, потомки краснопузых? С каждым годом торжества народовластия я убеждаюсь, что размен за одного нашего- белокостного, тысячу ваших-скоторожих, весьма справедливъ.
    07.11.2017 13:37
    0 | 2

  • Buzzer 
    Надо и нонешних в расход
    07.11.2017 13:39
    0 | 5

  • BARBAdos 
    Бюнтингу этому надо было быть верным народу, а не государю, который вверг страну в пучину хаоса. Вот из-за таких губеров и пришли краснопузые к власти.
    07.11.2017 13:57
    2 | 0

  • ArT1986 
    Капсулу то вскрыли? не пойму
    07.11.2017 14:00
    0 | 0

  • Kirush 
    Как я их понимаю...
    07.11.2017 14:09
    0 | 1

  • Kolyan 
    "Зверское убийство губернатора "- заготовок доставил... С перепуга сходил на сайт облправительства - там все хорошо - "Христос Воскресе" на заглавной фотке. Хоть и не Пасха, однако же, так-то пужать не надо :-)
    07.11.2017 15:08
    0 | 0

  • romflyag 
    Судя по тексту хаоса нет, конечно при свержение одного строя будет неразбериха, но как то все очень оперативно сделано. Сейчас спустя 100 лет в век технологий процессы дольше идут. 
А губернатор вором знатным видать был срок не малый просидел, и ещё с другой губернии прибыл. Прям как сейчас прихвостней перекидывают с одного теплого места на другое. 
Большевики тех времен  молодцы, а нынешние коммунисты чмошники.
    07.11.2017 15:09
    0 | 2

  • RSERG 
    Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,

Вот были времена!!!!
    07.11.2017 15:13
    0 | 0

  • 1234@1234 
    Во во,ещё сто лет назад тверичи поняли,что им не нужен губернатор.И 85 лет отлично без него обходились.
    07.11.2017 16:23
    0 | 1

  • Bor-Mor 
    Ээээ.. простите, но... "время безвременья"???
    07.11.2017 16:52
    0 | 0

  • Vova 
    Статья то о февральских событиях 1917 года. Почему 100 лет именно в ноябре этого года и причём здесь большевики?!
    07.11.2017 17:46
    0 | 0
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