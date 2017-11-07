100 лет революции в Твери: Зверское убийство губернатора, народные митинги и Хаос

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Октябрь 2017???
Губернатор Бюнтинг?
А когда Руденю Путин снял?
Вот ключевая фраза! Сможет ли нонешний губер поступить так же в случае переворота?
статья-то как пафосно свёрстана... отдалённо просвирнинский "Спутник и Погром" (#запрещенврф) напоминает. Сотрудники "ТИА" однозначно стремятся к развитию, это похвально, так скоро и до настоящей журналистики дойдёт) а по поводу столетия революции можно только удивиться: деморализующе подавляющее большинство "дорогих россиян" являются потомками рабочих и крестьян, то есть наследниками бенефициаров Октября. Как вам живётся при зверином оскале капитализма, а? Каково это предать идеалы ближайших предков, потомки краснопузых? С каждым годом торжества народовластия я убеждаюсь, что размен за одного нашего- белокостного, тысячу ваших-скоторожих, весьма справедливъ.
Надо и нонешних в расход
Бюнтингу этому надо было быть верным народу, а не государю, который вверг страну в пучину хаоса. Вот из-за таких губеров и пришли краснопузые к власти.
Капсулу то вскрыли? не пойму
Как я их понимаю...
"Зверское убийство губернатора "- заготовок доставил... С перепуга сходил на сайт облправительства - там все хорошо - "Христос Воскресе" на заглавной фотке. Хоть и не Пасха, однако же, так-то пужать не надо :-)
Судя по тексту хаоса нет, конечно при свержение одного строя будет неразбериха, но как то все очень оперативно сделано. Сейчас спустя 100 лет в век технологий процессы дольше идут.
А губернатор вором знатным видать был срок не малый просидел, и ещё с другой губернии прибыл. Прям как сейчас прихвостней перекидывают с одного теплого места на другое.
Большевики тех времен молодцы, а нынешние коммунисты чмошники.
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
Вот были времена!!!!
Во во,ещё сто лет назад тверичи поняли,что им не нужен губернатор.И 85 лет отлично без него обходились.
Ээээ.. простите, но... "время безвременья"???
Статья то о февральских событиях 1917 года. Почему 100 лет именно в ноябре этого года и причём здесь большевики?!
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Комментарии (13)
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Vova
07.11.2017 17:46
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