Жителя Бежецка будут судить за незаконную рубку леса

В отношении 61-летнего уроженца и жителя Бежецкого района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

В июне этого года обвиняемый, не заключив в установленном законом порядке договор купли-продажи лесных насаждений в ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области», то есть, не имея права на заготовку древесины, около 10 раз на личном тракторе выезжал в квартал 18 Бежецкого участкового лесничества. Там при помощи бензопилы спилил 21 дерево породы ель, причинив ущерб государственному лесному фонду РФ на 68 783 рубля.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.