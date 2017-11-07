В Тверской области проживает более 50 000 пенсионеров в возрасте 80 лет и старше

Жителям Верхневолжья, которым исполнилось 80 лет, устанавливается повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Для большинства пенсионеров размер этой выплаты составляет 4805,11 рубля, а для тех, кому исполнилось 80 лет – 9610,22 рубля. Обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии тем, кому исполнилось 80 лет не нужно: он производится автоматически.

В Тверской области 50043 пенсионера в возрасте 80 лет и старше.

Удвоенная фиксированная выплата устанавливается и инвалидам первой группы, независимо от возраста.