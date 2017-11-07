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В Тверской области проживает более 50 000 пенсионеров в возрасте 80 лет и старше

07 Ноября 2017 09:56
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Жителям Верхневолжья, которым исполнилось 80 лет, устанавливается повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Для большинства пенсионеров размер этой выплаты составляет 4805,11 рубля, а для тех, кому исполнилось 80 лет – 9610,22 рубля. Обращаться в территориальные органы ПФР для перерасчета пенсии тем, кому исполнилось 80 лет не нужно: он производится автоматически.

В Тверской области 50043 пенсионера в возрасте 80 лет и старше.

Удвоенная фиксированная выплата устанавливается и инвалидам первой группы, независимо от возраста.

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Метки: пенсионеры тверская область
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    Ну вот как им не стыдно! Ведь аж 50 000 человек! Живут и живут, бесстыжие!
А в это время в Пенсионном фонде дефицит, и наверняка уважаемым людям на новые мерседесы и загранкомандировки не хватает, да и о внуках им тоже думать надо, а эти все живут и живут!
Ну ничего, сейчас еще немного медицину пооптимизируют, и все станет как надо: в понедельник 60 исполнись, в среду пенсию оформил, в пятницу преставился.
============
это был сарказм, но не факт что так не будет. Нефть скоро станет никому особо не нужна, а с высокотехнологичными вещами, которые можно гнать на экспорт, у нас все плохо.
    07.11.2017 11:23
    1 | 4

  • леха мамонтов 
    ПФ это угнетает
    07.11.2017 12:38
    0 | 1
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