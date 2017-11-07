В Твери ищут свидетелей избиения мужчины

ЛО МВД России на станции Тверь устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия: в ночь с 18 июля на 19 июля 2017 года в ходе конфликта неизвестный избил мужчину возле здания МРЦ, расположенного на железнодорожной платформе № 1 станции Торжок Октябрьской железной дороги.

Приметы нападавшего: мужчина славянской внешности, среднего роста и телосложения, возраст 30-35 лет.

Свидетелей и очевидцев этого происшествия просят связаться по телефонам: 8 (4822) 413-962 дежурная часть, 8-903-805-29-55.