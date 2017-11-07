В Тверской области пропал мужчина

26 октября около часа ночи из дома №4 улицы Острореченская города Бежецк ушел 31-летний Константин Валентинович Липай и до настоящего времени не вернулся. В последний раз пропавшего видели в «Рюмочной» на улице Большая. Константин Валентинович был одет в коричневую зимнюю синтепоновую куртку, темно-синие джинсы, черные кожаные туфли. Пропавший спортивного телосложения, выглядит примерно на 30 лет, его рост – 176-178 см. У него голубые глаза, темно-русые волосы, бакенбарды и борода с проседью. Также есть шрам под правой бровью и щербинка на передних зубах.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, звонить по следующим номерам:

8-910-646-34-34,

8-904-014-12-34

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