Анна Платунова прошла 1400 км по Сикоку и теперь расскажет тверичанам о Японии, буддизме и пути хэнро

7 ноября в 18.00 в Славянском зале тверской областной библиотеки имени Горького пройдет лекция Анны Платуновой «Пешком вокруг острова Сикоку».

Как сообщает официальный сайт библиотеки, несколько лет назад библиотеке с успехом прошло выступление известного историка-япониста, профессора РГГУ Александра Николаевича Мещерякова. 7 ноября о Японии расскажет его ученица Анна Платунова, японист, специалист по истории и культуре Японии, буддолог. В 2010 году она окончила Институт восточных культур и античности при РГГУ по специальности «Филология Японии». Основной сферой изучения Анны является японский буддизм (переводы с японского и изучение традиционных и современных текстов).

Весной 2017 года Анна Платунова прошла 1400 км вокруг острова Сикоку через все четыре префектуры, посетив 88 будистских храмов. Это маршрут паломничества хэнро, традиционно совершаемого пешком. В своём выступлении гостья поделится своими впечатлениями, расскажет краткую историю паломничества, о традициях, связанных с путем хэнро, и о том, кто и зачем выходит на этот путь.