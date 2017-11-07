tvernews.ru
07 ноября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Анна Платунова прошла 1400 км по Сикоку и теперь расскажет тверичанам о Японии, буддизме и пути хэнро

06 Ноября 2017 19:19
Автор:

7 ноября в 18.00 в Славянском зале тверской областной библиотеки имени Горького пройдет лекция Анны Платуновой «Пешком вокруг острова Сикоку». 

Как сообщает официальный сайт библиотеки, несколько лет назад библиотеке с успехом прошло выступление известного историка-япониста, профессора РГГУ Александра Николаевича Мещерякова. 7 ноября о Японии расскажет его ученица Анна Платунова, японист, специалист по истории и культуре Японии, буддолог. В 2010 году она окончила Институт восточных культур и античности при РГГУ по специальности «Филология Японии». Основной сферой изучения Анны является японский буддизм (переводы с японского и изучение традиционных и современных текстов).

Весной 2017 года Анна Платунова прошла 1400 км вокруг острова Сикоку через все четыре префектуры, посетив 88 будистских храмов. Это маршрут паломничества хэнро, традиционно совершаемого пешком. В своём выступлении гостья поделится своими впечатлениями, расскажет краткую историю паломничества, о традициях, связанных с путем хэнро, и о том, кто и зачем выходит на этот путь.

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: япония хэнро буддизм анна платунова
Смотрите также:
Комментарии (12)

  • opro_s 
    сикоку-сикоку прошла?
    06.11.2017 19:41
    2 | 7

    • Szpilki 
      opro_s ---- не красиво Вам плагиатом заниматься - я уже это писал.
      06.11.2017 19:56
      1 | 3

      • opro_s 
        это когда это вы мне что то писали? и где плагиат узрели?
        06.11.2017 20:05
        0 | 3

        • Szpilki 
          03 Ноября 2017 15:40 Новости
 Szpilki
Сикоку, сикоку хэнро она прошла?
          06.11.2017 20:08
          0 | 2

          • opro_s 
            сорян бро, не видел. что то я прибурел не разобравшись
            06.11.2017 20:59
            0 | 4

            • Szpilki 
              Проехали, бро. Просто мы на одной волне.
              07.11.2017 03:01
              0 | 0

      • vlasovopenva 
        B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
        07.11.2017 01:42
        0 | 0

  • Szpilki 
    О-о-о-о-о... Ну как всегда. Думал у тёти крыша съехала, но тут всё очень даже расчетливо. Анна Сэйсин Платунова - ученица японского наставника дзэн Сёдо Харада Роси.   Медитация для менеджера. 10 минут в день, которые могут изменить вашу жизнь. Бесплатный, типа, семинар.          16 января в нашем дзэндо прошла церемония, посвященная уходу Будды Шакьямуни в Паринирвану. Мы сделали подношения на алтарь, прочитали Рёгон сю (дхарани из Шурангама сутры), посидели дзадзэн.  http://onedropzendo.ru/ 
 http://project49078.tilda.ws/lp/meditation
Обычная секта.
    06.11.2017 20:07
    0 | 4

    • opro_s 
      за что редакции заплатили, то она и печатает
как там раньше писали: редакция не несет ответственности за  бла-бла-бла 

хотя.... тут новость была неделю назад, какую то тетушку сделали замом министра финансов
так это тетушка кукукнутая на йоги и фитнозе
плюс  редакцию сманили.
короч
в городе правят два клана: карелы и йогофитнусные. 
хотя быть карелом не исключает возможности заниматься йогой 
с трудом, но не исключает
      06.11.2017 21:04
      0 | 2

      • SuGrob 
        В этом вся фишка), а йог карелом ну никаким трудом не сможет стать!).
        06.11.2017 21:50
        0 | 3

        • opro_s 
          да, для карела пост в администрации или депутатом - потолок)
          06.11.2017 22:10
          0 | 0

      • Szpilki 
           16 января в нашем дзэндо-министерстве финансов прошла церемония, посвященная уходу Будды Шакьямуни (Урицкого - Рудени) в Паринирвану (в Москву). Мы сделали подношения на алтарь, прочитали Рёгон сю (дхарани из Шурангама сутры), посидели дзадзэн.
        07.11.2017 03:05
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
131

Хандра

2017-10-31 21:15
81

Чиновники посчитали: средняя зарплата врачей в 2017 году стала 53 000 рублей

2017-10-31 11:31
81

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
44

Аники-воины

2017-10-31 13:54
41

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100