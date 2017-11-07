Под Тверью столкнулись две иномарки, пострадали женщина и 6-летний ребенок

6 ноября в 16.40 в Калининском районе Тверской области столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, авария произошла в районе деревни Некрасово, столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Форд Фьюжн». В ДТП пострадали два пассажира «Форда»: 27-летняя женщина и 6-летняя девочка, ребенка госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу