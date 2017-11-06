Теплоснабжение во Ржеве восстановлено

Тепло в дома Ржева вернулось в 15.50, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области. Напомним, 6 ноября в Ржеве 38 домов остались без тепла. Была повреждена труба диаметром 89 мм на улице Телешева у дома №5.