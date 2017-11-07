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В Твери из-за аварии на подстанции часть домов Центрального и Московского районов остались без света

06 Ноября 2017 14:53
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6 ноября примерно в 13.00 произошла авария на подстанции, расположенной на улице Коминтерна. Без электричества остались некоторые дома Центрального и Московского районов города Твери.

Как сообщил ТИА читатель Алексей Винилов, электричества нет на улицах Склизкова, Коминтерна, Садовом и Спортивном переулках, Волоколамском проспекте. Встали трамваи и троллейбусы, не работают светофоры

Как пояснили ТИА в единой диспетчерской службе города Твери, авария произошла в 13.20, на устранение энергетикам дается 3 часа. На 15.10 - обесточенные дома переводятся на резервные линии, в ближайшее время свет вернется в квартиры. Есть проблемы по домам по Зеленому проезду.

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Метки: нет электричества авария на подстанции
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Комментарии (8)

  • Marusia 
    На Хрустальной 42 нет электроэнергии с часу ночи！Обзвонила всех！Когда и кто устранит аварию информации ни у кого нет. Один ушлый житель установил под окном трансформатор, гудит на Соминку с утра. В доме 200 квартир！Скажите куда еще обратиться？
    06.11.2017 15:11
    0 | 3

    • TIA 
      В диспетчерской города в 15.10 ответили, что работы по устранению аварии ведутся, в ближайшее время дадут электричество. Подробности посоветовали узнавать у председателя ТСЖ
      06.11.2017 15:23
      1 | 3

      • Marusia 
        Телефон председателя отключен. 15,5 ч дом без электричества. Звонить на 1 канал？В хозмаге Кредо еще есть свечи недорого, запасайтесь！Я на вечер взяла.
        06.11.2017 16:41
        1 | 2

    • vlasovopenva 
      B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
      07.11.2017 01:42
      0 | 0

  • MikeH 
    Мда, а ведь у нас в Твери еще электро-коллапса не было!
    06.11.2017 16:33
    0 | 2

    • Житель подземелья 
      Не все сразу, будет в обозримом будущем, система еще 10 лет назад работала почти на пределе возможностей, а разговоры о реконструкции городского кольца электроснабжения ведутся уже лет 20, если не больше.
      06.11.2017 18:51
      0 | 3

    • VoToN 
      Так развитие области в самом разгаре! Скоро все будет :)
      06.11.2017 21:01
      0 | 0

  • brazi 
    Размножайтесь)
    06.11.2017 22:05
    0 | 2
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