В Твери из-за аварии на подстанции часть домов Центрального и Московского районов остались без света

6 ноября примерно в 13.00 произошла авария на подстанции, расположенной на улице Коминтерна. Без электричества остались некоторые дома Центрального и Московского районов города Твери.
Как сообщил ТИА читатель Алексей Винилов, электричества нет на улицах Склизкова, Коминтерна, Садовом и Спортивном переулках, Волоколамском проспекте. Встали трамваи и троллейбусы, не работают светофоры
Как пояснили ТИА в единой диспетчерской службе города Твери, авария произошла в 13.20, на устранение энергетикам дается 3 часа. На 15.10 - обесточенные дома переводятся на резервные линии, в ближайшее время свет вернется в квартиры. Есть проблемы по домам по Зеленому проезду.
Комментарии (8)
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brazi
06.11.2017 22:05
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