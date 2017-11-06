В Тверской области отечественный внедорожник улетел в кювет, 3 человека в больнице

Авария произошла в Конаковском районе Тверской области 3 ноября. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, в 19.40 на 4 км дороги «Редкино – Городня – Стариково» 48-летний водитель УАЗа ехал в сторону поселка Редкино, превысил скорость, улетел в кювет, автомобиль перевернулся. В ДТП пострадали три пассажира УАЗа: две женщины 45 и 24 лет, и 25-летний мужчина госпитализированы. Все пассажиры на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.