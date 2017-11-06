Тверские спортсмены поборются за медали на Первенстве России по дзюдо

С 5 по 10 ноября в международном детском центре «Артек» впервые на территории Республики Крым проходит первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Более тысячи спортсменов из регионов РФ и Крыма борются за медали национального первенства. В составе сборной команды Верхневолжья выступают шесть представителей Федерации дзюдо Тверской области.

Церемония открытия первенства состоится 6 ноября в 17.00. В ней примут участие главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, олимпийские чемпионы Лондона Арсен Галстян и Тагир Хайбулаев. Также 6 ноября в 16.00 в МДЦ «Артек» пройдет закрытие финального этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области