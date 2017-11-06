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В Тверской области из больницы украли ванну, раковины и батарею

06 Ноября 2017 11:15
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В  дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился участковый врач села Луковниково. В своем заявлении врач рассказал, что кто-то открыл забитую гвоздями дверь здания Луковниковской участковой амбулатории и украл чугунную ванну, три металлические раковины, а также металлическую батарею отопления. Сотрудники полиции нашли злоумышленника, им оказался 53-летний безработный житель деревни Селютино Старицкого района. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что похищенное он сдал в металлолом, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: украл из больницы сдал в металлолом
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Комментарии (15)

  • jazz-y 
    "кто-то открыл забитую гвоздями дверь здания Луковниковской участковой амбулатории" - вместо тысячи слов...
    06.11.2017 11:23
    0 | 18

  • леха мамонтов 
    реальная действительность
    06.11.2017 12:20
    0 | 4

  • holly 
    ТИА предлагаю сделать репортаж на тему-Почему амбулатория в Луковниках забита гвоздями.
    06.11.2017 12:41
    0 | 11

  • 1234@1234 
    Не верю.Один человек не может унести чугунную ванну.Металлическую возможно.
    06.11.2017 13:06
    3 | 2

    • jazz-y 
      Кувалдой легко делится на нужное количество частей...
      06.11.2017 13:12
      0 | 7

      • 1234@1234 
        О,я вижу вы специалист.Признайтесь,сдавали?
        06.11.2017 14:49
        1 | 2

        • jazz-y 
          Да, сдавал. Последний раз лет 5 назад когда разбирал старый дом. Чугунная ванна там тоже была. Грузили машину вдвоем, поэтому даже не пытались закинуть её в кузов - просто вытащили на газон перед домом. В тот же день подошел настоящий профессионал своего дела с настойкой боярышника в кармане и вежливо поинтересовался, можно ли ему забрать ванну. Собственно тогда я и узнал, что один человек при помощи кувалды и тележки вполне может сдать ванну в чермет.
          06.11.2017 19:21
          0 | 2

  • opro_s 
    хорошо, что там бензопилы не было
    06.11.2017 13:11
    0 | 4

  • TvereZ 
    Про гвозди музыку навеяло: 
=================================
Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа: — Прибили Боженьку гвоздями к кресту, а Боженька, несмотря на гвозди, воскрес и вознесся... — Надо было винтиками! — посочувствовал внук.
=================================
)))
    06.11.2017 15:05
    0 | 2

  • Бертран 
    Ничего святого у этого народа нет. Покуситься на сельскую амбулаторию.. В 53 года!
    06.11.2017 16:43
    2 | 1

    • TvereZ 
      не, сер жант, это вы ничего опять не поняли! он же из лучших побуждениев  надеялся, что полное разграбление и поругание уже бездействующей амбулатории лишит мед. чинуш повода числить ее в статистике и вынудит построить новую - из стали и туфа, в 10 этажей, с томографом и  медсестрами! )))
      06.11.2017 17:48
      0 | 2

    • SuGrob 
      Он наверное в ней и уродился в прошлом веке.
      06.11.2017 18:35
      0 | 1

    • konbur 
      А у тех, кто в порыве оптимизации отдал приказ забить её гвоздями, святое есть, ага.
      06.11.2017 23:03
      0 | 0

  • tve-ri-chan-ka 
    Работы полно. Если живет в деревне, то можно картошку на продажу выращивать, огурцы, капусту, морковку, свиней, бычков. Было бы желание.
    06.11.2017 18:26
    1 | 3

    • Proletary 
      Варенье из трав и грибов. Ключевое слово - рентабельность.
      06.11.2017 19:33
      0 | 3
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