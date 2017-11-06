В Тверской области из больницы украли ванну, раковины и батарею

В дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился участковый врач села Луковниково. В своем заявлении врач рассказал, что кто-то открыл забитую гвоздями дверь здания Луковниковской участковой амбулатории и украл чугунную ванну, три металлические раковины, а также металлическую батарею отопления. Сотрудники полиции нашли злоумышленника, им оказался 53-летний безработный житель деревни Селютино Старицкого района. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что похищенное он сдал в металлолом, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области