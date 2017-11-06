В Тверской области на пожаре в своем доме погибла женщина, ее муж госпитализирован с ожогами

6 ноября в 1.09 оперативному дежурному МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на улице Володарского в Ржеве. Как сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области, пожар был полностью потушен в 5.20, дом сгорел полностью. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. 45-летний хозяин дома доставлен в больницу с ожогами рук и головы, при разборе места пожара был обнаружен труп 47-летней женщины - жены хозяина дома.