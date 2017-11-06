Тверская спортсменка Мария Приварина привезла золото с "27-й Геленджикской регаты"

В Геленджике завершилась традиционная осенняя регата, в которой приняли участие 622 спортсмена из Ростовской, Тверской, Свердловской, Ленинградской, Челябинской и Московской областей, Республики Татарстан и Крым, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Темрюка, Омска, Пскова, Севастополя, Воронежа, Москвы, Краснодара, Сочи, Симферополя, Ростова-на-Дону, Конаково, Владивостока, Хабаровска, Приморска, Новороссийска, Волгограда, Новой Ладоги, Архангельска, Казани, Ейска, Тольятти, Сокольского, Можайска, Приморско-Ахтарска, Липецка, Рыбинска, Новосибирска, Сызрани, Анапы, Красноярска, Снежинска, Орла и Геленджика, а также Белоруссии. Всего 69 команд.

По классам они распределились следующим образом: Оптимист – 284 участника, Оптимист (группа Б) - 52, Лазер 4.7 - 57, Зум 8 - 36, RS:X - 1, Техно - 8, Лазер-радиал - 18, Лазер - 2, Луч - 4, Луч-мини - 23, Луч-радиал – 11, Кадет – 24 экипажа, 420 - 27, 470 - 4, 29-й - 7, 49-й – 1.

Представительница Спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли Мария Приварина завоевала золотую медаль в классе Луч-мини. Марии удалось справиться с непростыми погодными условиями, тем самым обеспечить себе место на пьедестале почёта "27-й Геленджикской регаты", сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области