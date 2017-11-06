В Тверской области "Тойота Камри" врезалась в столб, пострадали 4 человека

ДТП произошло 5 ноября в 1:40 во Ржеве на улице Большая Спасская. 20-летний водитель на "Тойота Камри" не справился с управлением и врезался в столб. В машине на момент аварии находилось 5 человек, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области.

Водителя машины госпитализировали с травмой головы. 24-летний мужчина пассажир, который находился на заднем сиденье автомобиля, позже также обратился за помощью к медикам. В машине еще было три 17-летних девушки. Одна из сидевших на заднем сиденье получила перелом голени, вторая скальпирование волосистой части головы. Девушка на переднем сиденье была пристёгнута ремнем безопасности и не пострадала.