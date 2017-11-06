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В Тверской области "Тойота Камри" врезалась в столб, пострадали 4 человека

В Тверской области "Тойота Камри" врезалась в столб, пострадали 4 человека - ТИА
05 Ноября 2017 17:01
Автор:

Фоторепортаж

ДТП произошло 5 ноября в 1:40 во Ржеве на улице Большая Спасская. 20-летний водитель на "Тойота Камри" не справился с управлением и врезался в столб. В машине на момент аварии находилось 5 человек, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области.

Водителя машины госпитализировали с травмой головы. 24-летний мужчина пассажир, который находился на заднем сиденье автомобиля, позже также обратился за помощью к медикам. В машине еще было три 17-летних девушки. Одна из сидевших на заднем сиденье получила перелом голени, вторая скальпирование волосистой части головы. Девушка на переднем сиденье была пристёгнута ремнем безопасности и не пострадала.

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Метки: дтп авария аврия с пострадвшими
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Комментарии (14)

  • horton 
    Приличные 17-летние девушки во втором часу ночи должны бы дома спать крепенько...
    05.11.2017 17:35
    5 | 13

    • kudimov 
      Сами то спали, Хортон, в 17 лет?) Поди зажигали в дискотеке в соседней деревне или в карты играли на раздевание))
      05.11.2017 17:45
      0 | 14

      • horton 
        Я судя по себе и написала верхний комментарий. Дома я по вечерам сидела, в куклы я с младшей сестрёнкой играла )))
        05.11.2017 17:50
        2 | 6

        • kudimov 
          Если сделать несложные арифметические действия - отнять от Вашего возраста возраст Вашей дочки, то закрадываются сомнения в точности предыдущего поста. Путаете что-то))
          05.11.2017 17:55
          0 | 7

          • horton 
            Да у Вас каникулятор сломатый)))
            05.11.2017 17:57
            0 | 4

        • Добрый крот 
          Обычно при такой аварии у водителя откусывается член. Девушкой с переднего сиденья. И у пассажира на заднем сиденье тожа. Девушками на заднем сиденье...
          05.11.2017 17:58
          6 | 9

          • kudimov 
            Теперь я понимаю, почему Вы не женаты). Наверно после той аварии и за руль не садитесь) Хотя, че уже терять то?....)
            05.11.2017 18:46
            1 | 12

            • Добрый крот 
              И то верно. Терять уж неча...)
              05.11.2017 18:50
              1 | 3

    • gadenish 
      Наверняка эти девушки уже давно не девушки. Позор то какой...
      05.11.2017 19:33
      1 | 4

  • TvereZ 
    И снова столб (кстати, почему ничего не написали про его самочувствие?) сработал, а гаи/гибдд (организация, временно разрешенная на территории РФ)  - нет. )))
    05.11.2017 19:09
    0 | 4

    • Alx 
      Судя по фотографии, самочувствие столба совсем плохое.
      05.11.2017 20:21
      1 | 3

  • opro_s 
    судя по соседнему ресурсу у столба в двух местах перелом
но с другой стороны этож ржев. там 2/3 таких на машинах с перебитыми номерами 
99% данная машина как то заехала в ржев и больше из него уже не выезжала.
    05.11.2017 20:32
    2 | 4

    • Добрый крот 
      См. ниже или "Как она ошибалась...")
      Прикрепленные изображения:
      05.11.2017 20:44
      1 | 4

  • Predator 
    Одним уродом на дороге меньше, и то хорошо. Глядишь, батя прибьет.
    06.11.2017 01:02
    0 | 2
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