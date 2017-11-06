Коммунисты возложат цветы к памятникам Владимиру Ленину, Михаилу Калинину и Карлу Марксу

6 ноября в 12.00 состоится торжественное собрание-концерт в выставочном центре им. Лизы Чайкиной. В этот же день пройдет красный автопробег по улицам города. Сбор участников в 10.30 на площадке у торгового комплекса "Рубин", сообщает у себя на страничке в www.facebook.com коммунист Артём Гончаров

На следующий день, во вторник, 7 ноября, в 11:00 пройдёт возложение цветов к памятнику В. И. Ленину в Пролетарском районе, в 11.30 – возложение цветов к памятнику М. И. Калинину, в 11.45 – возложение цветов к памятнику К. Марксу, в 12.00 – к возложение цветов к памятнику В. И. Ленину на пл. Ленина, а в 13.00 состоится митинг на площади Славы. Часовой митинг разрешён администрацией города и соберёт, по предварительным данным, до 500 человек.

Митинги и народные встречи пройдут и в других городах региона.

В Бежецке 7 ноября в 12.00 пройдёт митинг у памятника Борцам, павшим за Октябрь.

В Бологое 7 ноября в 11.00 – сбор участников шествия у Вечного огня, в 11.30 – митинг в сквере Ленина, в 12.00 – торжественное собрание и концерт в Детской школе искусств.

В Вышнем Волочке 7 ноября в 10.30 – сбор участников шествия у бывшего кинотеатра «Родина», в 11.20 – митинг у памятника В. И. Ленину (Казанский проспект).

В Западной Двине 7 ноября в 12.00 – митинг у памятника В. И. Ленину.

В Зубцове 7 ноября в 11.00 – митинг на площади Ленина.

В Кашине 6 ноября в 12.00 – торжественное собрание в Доме культуры.

В Кимрах 7 ноября в 12.00 – митинг-концерт у памятника В. И. Ленину. В Конаково 7 ноября в 11.00 – митинг у здания Торгового центра.

В Лихославле 7 ноября в 10.00 – митинг у Дома культуры.

В Ржеве 7 ноября в 10.30 – сбор участников шествия на площади Революции, в 11.30 – митинг на Советской площади.

В Спирово 6 ноября в 12.00 – митинг на площади Советская. В Торжке 7 ноября в 12.00 – митинг на площади 9 Января, у Ротонды.

В Торопце 7 ноября в 14.00 – торжественное собрание в Доме культуры.

Наконец, в Удомле 7 ноября в 12.00 – митинг на площади Ленина.