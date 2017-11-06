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Коммунисты возложат цветы к памятникам Владимиру Ленину, Михаилу Калинину и Карлу Марксу

05 Ноября 2017 15:19
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6 ноября в 12.00 состоится торжественное собрание-концерт в выставочном центре им.  Лизы Чайкиной. В этот же день пройдет красный автопробег по улицам города. Сбор участников в 10.30 на площадке у торгового комплекса "Рубин", сообщает у себя на страничке в www.facebook.com коммунист Артём Гончаров

На следующий день, во вторник, 7 ноября, в 11:00 пройдёт возложение цветов к памятнику В. И. Ленину в Пролетарском районе, в 11.30 – возложение цветов к памятнику М. И. Калинину, в 11.45 – возложение цветов к памятнику К. Марксу, в 12.00 – к возложение цветов к памятнику В. И. Ленину на пл. Ленина, а в 13.00 состоится митинг на площади Славы. Часовой митинг разрешён администрацией города и соберёт, по предварительным данным, до 500 человек.

Митинги и народные встречи пройдут и в других городах региона.

В Бежецке 7 ноября в 12.00 пройдёт митинг у памятника Борцам, павшим за Октябрь.

В Бологое 7 ноября в 11.00 – сбор участников шествия у Вечного огня, в 11.30 – митинг в сквере Ленина, в 12.00 – торжественное собрание и концерт в Детской школе искусств.

В Вышнем Волочке 7 ноября в 10.30 – сбор участников шествия у бывшего кинотеатра «Родина», в 11.20 – митинг у памятника В. И. Ленину (Казанский проспект).

В Западной Двине 7 ноября в 12.00 – митинг у памятника В. И. Ленину.

В Зубцове 7 ноября в 11.00 – митинг на площади Ленина.

В Кашине 6 ноября в 12.00 – торжественное собрание в Доме культуры.

В Кимрах 7 ноября в 12.00 – митинг-концерт у памятника В. И. Ленину. В Конаково 7 ноября в 11.00 – митинг у здания Торгового центра.

В Лихославле 7 ноября в 10.00 – митинг у Дома культуры.

В Ржеве 7 ноября в 10.30 – сбор участников шествия на площади Революции, в 11.30 – митинг на Советской площади.

В Спирово 6 ноября в 12.00 – митинг на площади Советская. В Торжке 7 ноября в 12.00 – митинг на площади 9 Января, у Ротонды.

В Торопце 7 ноября в 14.00 – торжественное собрание в Доме культуры.

Наконец, в Удомле 7 ноября в 12.00 – митинг на площади Ленина.

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Метки: 100 лет революции коммунисты тверь
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Комментарии (9)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Опа, и это всё??? А молебны где, крестные ходы, раздача пряников нижним чинам на позициях??? Как же это Зюганов не заказал-то, в честь такого юбилея?
    05.11.2017 15:44
    3 | 2

  • Добрый крот 
    Будут ли драки между юными пионерами, сочувствующими им товарищами и торгашами-живоглотами, примкнувшими к одной известной партии и пьющими кровь трудового народа?
    Прикрепленные видео:
    Бей спекулянтов! Даёшь 200 % путинских каждому!
    05.11.2017 16:01
    0 | 1

  • horton 
    "Красный автопробег"... это как?)))
    05.11.2017 17:21
    0 | 2

    • Добрый крот 
      ...
      Прикрепленные изображения:
      05.11.2017 17:32
      0 | 2

      • horton 
        Теперь называется по-другому)
Опередили, пока я бегала фотографировать))
        Прикрепленные изображения:
        05.11.2017 17:41
        0 | 1

        • Добрый крот 
          -Ну что, отец, коммунисты в Вышнем Волочке есть?
-Кому и кобыла коммунист!
          05.11.2017 17:47
          0 | 3

  • osel star 
    
В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной.
© Владимир Ильич Ленин
    Прикрепленные изображения:
    05.11.2017 20:26
    0 | 3

  • Sogood 
    «Мы верим, что вы оборудовали Землю, освоили Луну и высадились на Марсе. Мы знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме."
    Прикрепленные изображения:
    06.11.2017 01:02
    0 | 2

  • konbur 
    К какому памятнику Калинину будут возложены цветы? Их три. Кстати, и памятников Ленину найдётся ещё парочка, но не на общедоступных территориях.
    06.11.2017 23:07
    0 | 0
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