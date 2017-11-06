Житель Твери ограбил гараж на 50 000 рублей

В дежурную часть Редкинского отделения полиции обратился 42-летний житель села Городня с заявлением о краже. В полиции мужчина пояснил, что неизвестный проник в принадлежащий ему гараж, взломав замок входной двери, и похитил комплект зимних автомобильных шин и 4 автомобильных колеса на литых дисках. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 36-летнего неработающего жителя Твери. Злоумышленник сознался в содеянном.Похищенное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области, сообщает УМВД России по Тверской области