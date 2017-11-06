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Житель Твери ограбил гараж на 50 000 рублей

05 Ноября 2017 13:53
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В  дежурную часть Редкинского отделения полиции обратился 42-летний житель села Городня с заявлением о краже. В полиции мужчина пояснил, что неизвестный проник в принадлежащий ему гараж, взломав замок входной двери, и похитил комплект зимних автомобильных шин и 4 автомобильных колеса на литых дисках. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 36-летнего  неработающего жителя Твери. Злоумышленник сознался в содеянном.Похищенное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: ограбление тверь умвд
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Комментарии (3)

  • vepr76 
    Я уж опять за Ветерана испугался. Но, в таком случае, первым подозреваемым оказался бы Сержант.
    05.11.2017 14:09
    0 | 6

    • kudimov 
      Да, старик после аккумулятора очухаться не может, а тут был бы новый удар.
      05.11.2017 14:50
      0 | 7

  • TvereZ 
    правильнее было написать в заголовке фамилию жителя как Ограблин или о'Грабли - в зависимости от его национальности )))
    05.11.2017 14:59
    0 | 3
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