В Тверской области застолье закончилось дракой

В дежурную часть Торопецкого отделения полиции поступило сообщение от врачей «Скорой помощи» об избитом мужчине 1979 года рождения, которого доставили в больницу.

Сотрудники полиции установили, что в день происшествия мужчины распивали алкоголь в одном из домов Торопца. Между ними произошел конфликт и собутыльник избил своего приятеля, нанеся ему несколько ударов по голове и телу.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщает УМВД России по Тверской области