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В Тверской области во время обыска у мужчины нашли 120 граммов конопли

В Тверской области во время обыска у мужчины нашли 120 граммов конопли - ТИА
05 Ноября 2017 12:35
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В рамках антинаркотического месячника сотрудники  наркоконтроля и уголовного розыска Рамешковского отделения полиции выявили очередной факт хранения растений, содержащих наркотические средства.

В результате обыска в доме у 32-летнего жителя деревни Хромцово полицейские обнаружили и изъяли более 120 граммов конопли, что является крупным размером. Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления. В настоящее время эта версия тщательно проверяется.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: увд криминал нарокторговля
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