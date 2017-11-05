В Тверской области во время обыска у мужчины нашли 120 граммов конопли

В рамках антинаркотического месячника сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска Рамешковского отделения полиции выявили очередной факт хранения растений, содержащих наркотические средства.

В результате обыска в доме у 32-летнего жителя деревни Хромцово полицейские обнаружили и изъяли более 120 граммов конопли, что является крупным размером. Подозреваемый пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления. В настоящее время эта версия тщательно проверяется.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное, сообщает УМВД России по Тверской области