В Тверской области ночью двое мужчин ворвались в дом к 80-летней женщине и ограбили ее

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции обратилась жительница посёлка Алёшино. Женщина сообщила, что ночью в дом к её 80-летней матери проникли неизвестные и похитили у пенсионерки 20 000 рублей.
Полицейские опросили потерпевшую, составили ориентировку с приметами грабителей, установили возможных свидетелей произошедшего. Злоумышленников было двое, они проникли в дом пенсионерки через пристройку, взломав двери.
Сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых преступников. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых мужчин 1979 и 1974 годов рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, сообщает УМВД России по Тверской области
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