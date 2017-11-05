Жителей и гостей Твери приглашают на гала-концерт всероссийского фестиваля народно-певческого искусства «Факел жизни»

5 ноября, в 19:00 в Тверской академической филармонии состоится гала-концерт всероссийского фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Факел жизни», который стартовал 2 ноября. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения нашей землячки, народной артистки СССР, знаменитого хормейстера, композитора и педагога Нины Константиновны Мешко.

Организаторами мероприятия выступили Минситерство культуры Российской Федерации и Правительство Тверской области.

В ходе гала-концерта будут объявлены победители конкурса «Факел жизни». На сцене выступят ансамбли и солисты, чьё творчество тесно связано с именем Н.К. Мешко.

Зрители услышат русские народные и авторские песни в исполнении вокального ансамбля «Журавушки» Северного русского народного хора, фольклорного ансамбля «Венец» (Кострома), вокально-хореографического ансамбля ВГТРК «Звонница», ансамбля «Московия». Солисты: Заслуженная артистка России Наталья Борискова, заслуженная артистка России Юлия Учватова, Анна Аверина, Светлана Бочковая, Екатерина Бродская, Владимир Бурлаков, Александр Василенко, Галина Марфина, Ксения Поздеева.

Музыкальное сопровождение гала-концерта обеспечит Тверской муниципальный оркестр народных инструментов им. В.В. Андреева.

Нина Константиновна Мешко — знаковая фигура в истории народного вокального исполнительского искусства России, академик ЮНЕСКО, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, профессор, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки, лауреат премии Правительства РФ, кавалер ордена Ленина, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «Андрея Первозванного», сообщает правительство Тверской области