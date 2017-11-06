Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает на поэтический агитдесант

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в «Доме поэзии Андрея Дементьева» пройдёт литературная программа «И вечный бой! Покой нам только снится…»

Всех пришедших ждут стихи, песни, дружеское общение. Также вспомнят здесь и художественные произведения, посвященные этому грандиозному событию в русской истории.

Поэтический агитдесант состоится 5 ноября в 16:00 на ул. Володарского д.18/20.