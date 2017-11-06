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Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает на поэтический агитдесант

05 Ноября 2017 09:47
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К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в «Доме поэзии Андрея Дементьева» пройдёт литературная программа «И вечный бой! Покой нам только снится…»
Всех пришедших ждут стихи, песни, дружеское общение. Также вспомнят здесь и художественные произведения, посвященные этому грандиозному событию в русской истории.
Поэтический агитдесант состоится 5 ноября в 16:00 на ул. Володарского д.18/20.

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Метки: дом поэзии андрея дементьева поэтический агитдесант
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Комментарии (13)

  • tve-ri-chan-ka 
    Респект Андрею Дементьеву. Только название агитдесант неподходящее. Тех, кто туда придет, не надо за советскую власть агитировать.
    05.11.2017 09:53
    6 | 0

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Так при чем тут советская власть-то? Блок или Бродский. Оба прям такие пламенные революционеры- только держись. 
Тут либо первый против татаро-монгол агитирует, либо второй о солдатах ВОВ вспоминает.
Просто агитдесантники по безграмотности любое лыко в свою строку записывают.
ЗЫ: А вообще пример Блока весьма показателен. Поддержите революцию, и благодарные революционеры сперва вас знатно отблагодарят, не отпустив из страны на лечение, а потом похоронят с почестями.
      05.11.2017 10:24
      1 | 4

  • pessimist 
    Слово "агитдесант" - сразу рвотные позывы, хотя и не пил вчера. Агитбригада и кинопередвижка.
    05.11.2017 10:12
    2 | 5

  • 1234@1234 
    Почему Андрея Дементьева не арестуют за экстремизм-терроризм? Устроил в своём доме сборище прославляющие революционеров,уничтожителей буржуев-спекулянтов.Куда единая Россия смотрит?Бертран искал врагов,так вот он.Из Израиля приехал,наверняка что-то замышляет.
    05.11.2017 10:23
    0 | 8

  • tve-ri-chan-ka 
    оффтоп. Трамп начнет конфискацию зарубежных активов российских олигархов и чиновников 2 февраля 2018 года https://www.tver.kp.ru/daily/26744.5/3772487/?from=smi2
    05.11.2017 11:03
    1 | 2

    • kudimov 
      Тверичанушка, а чего Вы разволновались?) У Вас много зарубежных активов будет арестовано?)
      05.11.2017 11:26
      1 | 4

      • tve-ri-chan-ka 
        kudimov, я не разволновамшись, я радомшись.
        05.11.2017 11:57
        3 | 3

        • Beqbmak 
          ...
          Прикрепленные изображения:
          05.11.2017 23:12
          0 | 2

    • opro_s 
      успеют еще вывисти в другую страну. в виолончелях, в арфах, бензопилах.  время еще есть) 
в случае чего жахнут хакерами или ядреной бомбой
      05.11.2017 11:53
      0 | 2

  • hatamoto san 
    дементьев - старый большевик)))))))
    05.11.2017 13:14
    1 | 3

  • леха мамонтов 
    старый жополиз
    05.11.2017 14:26
    1 | 3

    • dojdinka 
      Старый поэт...
      05.11.2017 18:43
      0 | 2

  • tve-ri-chan-ka 
    Ему в следующем году 90 лет. Прекрасно выглядит для своего возраста.
    05.11.2017 18:53
    3 | 2
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