5 ноября в Твери пройдёт презентация сборника стихов Людмилы Власовой «Стихи.лю»

5 ноября, в 14.00 Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена приглашает всех желающих в Горницу на презентацию сборника стихов Людмилы Власовой «Стихи.лю».

Людмила Власова - лауреат областного конкурса молодых поэтов «Тверская лира – 90», постоянный участник Каблуковских встреч - неоднократно становилась их лауреатом.

Поэтесса печаталась в журналах: «Литературная провинция», «Русская провинция», «Северо-Муйские огни», «Диалог культур»; в альманахе «Тверь», в сборниках: «Городские акварели», «Соловьиная ветка», «Цнинский берег»; в газетах Бологого, Ржева, Спирово, Твери, Вышнего Волочка.

Вход свободный!