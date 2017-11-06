Игорь Руденя посетил праздничное богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

4 ноября православный мир отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери. Вместе с прихожанами Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил божественную литургию в Богоявленском соборе, главном храме Вышнего Волочка. Богослужение провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. В нём также приняли участие настоятель Богоявленского собора, протоиерей Василий Киричук, клирик собора Игорь Киричук, протоиерей Александр Любавин, глава города Александр Борисов. По окончании службы состоялся крестный ход.

Глава региона побывал и в вышневолоцком Казанском монастыре, где также прошли торжества в честь Казанской иконы Божией матери.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в год: летом и осенью. Первое празднование посвящено чудесному обретению иконы в 1579 году.

Осенний праздник установлен в память об освобождении России от польско-литовских интервентов в 1612 году. Именно Казанскую икону взяли с собой Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, собирая народное ополчение, которое одержало победу над захватчиками, несмотря на их численное превосходство. В память об этом событии на Красной площади был возведён Казанский собор.

Сегодня Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых в России. Списки Казанской иконы распространены по всей стране и известны за рубежом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.