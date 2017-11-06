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Игорь Руденя посетил праздничное богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

Игорь Руденя посетил праздничное богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери - ТИА
04 Ноября 2017 18:17
Автор:

Фоторепортаж

4 ноября православный мир отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери. Вместе с прихожанами Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил божественную литургию в Богоявленском соборе, главном храме Вышнего Волочка. Богослужение провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. В нём также приняли участие настоятель Богоявленского собора, протоиерей Василий Киричук, клирик собора Игорь Киричук, протоиерей Александр Любавин, глава города Александр Борисов. По окончании службы состоялся крестный ход.

Глава региона побывал и в вышневолоцком Казанском монастыре, где также прошли торжества в честь Казанской иконы Божией матери.

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в год: летом и осенью. Первое празднование посвящено чудесному обретению иконы в 1579 году.

Осенний праздник установлен в память об освобождении России от польско-литовских интервентов в 1612 году. Именно Казанскую икону взяли с собой Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, собирая народное ополчение, которое одержало победу над захватчиками, несмотря на их численное превосходство. В память об этом событии на Красной площади был возведён Казанский собор.

Сегодня Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых в России. Списки Казанской иконы распространены по всей стране и известны за рубежом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

 

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Метки: 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери
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Комментарии (4)

  • Partisan 
    Потроллил мусульман, значицца? Ну-ну... )))
    04.11.2017 23:13
    4 | 1

  • guset 
    Я все никак не пойму, он губернатор или поп?
    05.11.2017 02:26
    1 | 11

  • muzza 
    Уважаемый TIA! Спасибо за интересную информацию о православном празднике. Не могли бы Вы так же подробно рассказать, как отмечали "День народного единства" в Твери. С фоторепортажем, пожалуйста. Как отмечали этот праздник в других городах я знаю - по телевизору показывали.
    05.11.2017 11:42
    2 | 2

  • vo-vam 
    ....
А там он взял бревно, взял бревно!

И поволок!!! И поволок!!!
И поволок!!! И поволок!!!

....
    05.11.2017 18:20
    1 | 1
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