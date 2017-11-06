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Мужчина за разбойное нападение на офис «РосДеньги» и магазин «Варница» в Тверской области получил реальный срок в колонии особого режима

04 Ноября 2017 18:12
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В первую очередь мужчина совершил налет на микрофинансовую организацию. Он вошел через открытую дверь, забежал в подсобное помещение офиса «РосДеньги» и напал на менеджера с требованием передать ему денежные средства. При этом он угрожал убить сотрудника.

Менеджер передала гражданину денежные средства в сумме 63550 рублей, принадлежащие ООО МКК «Профессиональные финансы». С похищенными денежными средствами с места преступления он скрылся.

Позже он совершил разбойное нападение на магазин «Варница». Мужчина вооружился ножом и зашел в помещение магазина, прошел к прилавку, за которым находилась продавец и демонстрируя нож потребовал передачи ему находившихся в кассе магазина денежных средств в сумме 2000 рублей.

Продавец нажала на тревожную кнопку сигнализации, установленную в помещении магазина. Злоумышленник с места преступления убежал и деньги не забрал.

Учитывая все обстоятельства по делу, личность мужчины суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

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Метки: налет на офис разбойное нападение на магазин
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Комментарии (3)

  • kozlik047 
    Чудён наш суд, это же 162 ч.3 в чистом виде от 7 до 12, да ещё и ранее судимый если "полосатый" дали ;))))))
    04.11.2017 21:21
    0 | 5

  • MikeH 
    Надо было гражданством торговать. И прибыльней и амнистировали бы уже.
    04.11.2017 22:45
    0 | 4

  • TvereZ 
    За "микрофинансовую организацию" признать невиновным, выдать мочет и большой мешок для их денег.
    05.11.2017 00:26
    0 | 2
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