Мужчина за разбойное нападение на офис «РосДеньги» и магазин «Варница» в Тверской области получил реальный срок в колонии особого режима

В первую очередь мужчина совершил налет на микрофинансовую организацию. Он вошел через открытую дверь, забежал в подсобное помещение офиса «РосДеньги» и напал на менеджера с требованием передать ему денежные средства. При этом он угрожал убить сотрудника.

Менеджер передала гражданину денежные средства в сумме 63550 рублей, принадлежащие ООО МКК «Профессиональные финансы». С похищенными денежными средствами с места преступления он скрылся.

Позже он совершил разбойное нападение на магазин «Варница». Мужчина вооружился ножом и зашел в помещение магазина, прошел к прилавку, за которым находилась продавец и демонстрируя нож потребовал передачи ему находившихся в кассе магазина денежных средств в сумме 2000 рублей.

Продавец нажала на тревожную кнопку сигнализации, установленную в помещении магазина. Злоумышленник с места преступления убежал и деньги не забрал.

Учитывая все обстоятельства по делу, личность мужчины суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.