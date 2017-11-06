tvernews.ru
07 ноября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери учащиеся избили подростка

04 Ноября 2017 16:18
Автор:

Фоторепортаж

В соцсетях распространяется информация о происшествии, которое произошло днем 2 ноября в арке ТЦ «Можайский». Как пишет Алина Гусева, от рук двух парней пострадал ее племянник, 14-летний подросток.

По словам девушки, в этом ЧП участвовали учащиеся школы № 50. За избиением со стороны наблюдал охранник, который ничего не предпринял, чтобы остановить драку. Девушка ищет свидетелей:

«Двое парней, учащиеся в школе № 50, зверски избивали в этой арке моего племянника, а девушка стояла и подначивала "Добейте его". 

Некий охранник стоял и наблюдал данную картину и не предпринял никаких действий, чтобы это прекратить. И лишь после того, как проходящий мимо мужчина отбил его у этих "героев", подошел к лежащему на земле ребенку и подбежавших к нему подруг, которые пытались выяснить, как он, сказал, чтобы они уходили, так как это парковка и они мешают машинам!!! 

Девчонки еле подняли и оттащили его с дороги, потому что сам он не мог передвигаться и стали звонить его матери. После чего приехала скорая и увезла его в больницу! Как результат - множественные травмы.

Огромная просьба отозваться того мужчину и тех, кто мог хоть что-то видеть! 
Помогите не оставить их безнаказанными, в такой же ситуации может оказаться любой ребенок! Тем более, если ты один против двоих громил и тебя бьют ногами по голове».

 

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: избили подростка избиение подростка напали на подростка избили сверстники
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Бегемот 
    В арке камеры стоят и охранника найти не проблема!  Пусть сам потерпевшмй скажет кто бил,пишите в полицию
    04.11.2017 16:30
    0 | 18

  • Добрый крот 
    Местный мгер трясти надо... Изверги явно оттеда. Кто кроме них?
    04.11.2017 16:55
    4 | 10

    • dartveider 
      Вам все смешки, а это только начало... в партии денег даже на туалетую бумагу... и кормить эту армию молодых недоделков мгер не кому, вот и начинают беспределеть...
      04.11.2017 18:00
      1 | 8

      • Добрый крот 
        Воруют партийцы, ясен пень...
        04.11.2017 18:30
        1 | 5

  • AlbatroS 
    Кстати да, там камеры висят + камера с кафе "Бардак" может что засняла + из аптеки может на шум выходили посмотреть. Для начала поговорите с охраной ТЦ. Только вот наврятли  малолеток накажут, максимум скажут "аяяй, так делать нельзя" и на учет поставят.
    04.11.2017 18:06
    0 | 4

    • Хычник_Ёж 
       Оформленный привод пипец карьере! И девушку подстрекающую оформить
      04.11.2017 19:12
      1 | 9

      • Lura 
        Да какая у них карьера, прости господи...
        04.11.2017 20:45
        0 | 8

        • Бегемот 
          Статья уголовная, вред здоровью тянет на срок
          04.11.2017 21:31
          0 | 3

  • Добрая Мышь 
    а ничего , что 50 школа находится в Юности?
    04.11.2017 23:58
    1 | 4

    • TvereZ 
      Если потерпевший сумел их так достать, что они аж в южный из юности привезли заслуженные, то понятно, почему никто не вмешался... )))
      05.11.2017 00:30
      2 | 4
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
131

Хандра

2017-10-31 21:15
81

Чиновники посчитали: средняя зарплата врачей в 2017 году стала 53 000 рублей

2017-10-31 11:31
81

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
44

Аники-воины

2017-10-31 13:54
41

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100