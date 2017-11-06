В Твери учащиеся избили подростка

В соцсетях распространяется информация о происшествии, которое произошло днем 2 ноября в арке ТЦ «Можайский». Как пишет Алина Гусева, от рук двух парней пострадал ее племянник, 14-летний подросток.

По словам девушки, в этом ЧП участвовали учащиеся школы № 50. За избиением со стороны наблюдал охранник, который ничего не предпринял, чтобы остановить драку. Девушка ищет свидетелей:

«Двое парней, учащиеся в школе № 50, зверски избивали в этой арке моего племянника, а девушка стояла и подначивала "Добейте его".

Некий охранник стоял и наблюдал данную картину и не предпринял никаких действий, чтобы это прекратить. И лишь после того, как проходящий мимо мужчина отбил его у этих "героев", подошел к лежащему на земле ребенку и подбежавших к нему подруг, которые пытались выяснить, как он, сказал, чтобы они уходили, так как это парковка и они мешают машинам!!!

Девчонки еле подняли и оттащили его с дороги, потому что сам он не мог передвигаться и стали звонить его матери. После чего приехала скорая и увезла его в больницу! Как результат - множественные травмы.

Огромная просьба отозваться того мужчину и тех, кто мог хоть что-то видеть!

Помогите не оставить их безнаказанными, в такой же ситуации может оказаться любой ребенок! Тем более, если ты один против двоих громил и тебя бьют ногами по голове».