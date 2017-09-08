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В Тверской области задержали мужчину с марихуаной

В Тверской области задержали мужчину с марихуаной - ТИА
07 Сентября 2017 21:13
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40-летний житель города Конаково был задержан полицией во время оперативно-профилактической операции «Мак».

При личном досмотре в присутствии понятых у него во внутреннем кармане куртки обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

Согласно справке эксперта установлено, что в свертке находилось наркотическое средство –  марихуана общей  массой более 6 граммов.

В ходе допроса мужчина рассказал полицейским, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Метки: у мужчины нашли марихуану марихуана
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Комментарии (1)

  • yhqlnxufd7dz 
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
    08.09.2017 01:02
    0 | 0
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