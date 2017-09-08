В Тверской области задержали мужчину с марихуаной

40-летний житель города Конаково был задержан полицией во время оперативно-профилактической операции «Мак».
При личном досмотре в присутствии понятых у него во внутреннем кармане куртки обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения.
Согласно справке эксперта установлено, что в свертке находилось наркотическое средство – марихуана общей массой более 6 граммов.
В ходе допроса мужчина рассказал полицейским, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
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08.09.2017 01:02
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