В Тверской области задержали мужчину с марихуаной

40-летний житель города Конаково был задержан полицией во время оперативно-профилактической операции «Мак».

При личном досмотре в присутствии понятых у него во внутреннем кармане куртки обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

Согласно справке эксперта установлено, что в свертке находилось наркотическое средство – марихуана общей массой более 6 граммов.

В ходе допроса мужчина рассказал полицейским, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.