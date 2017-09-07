Тверские полицейские получили 14 новых автомобилей

7 сентября перед главным зданием УМВД России по Тверской области состоялась торжественная церемония вручения новых служебных автомобилей.

В целях улучшения технической оснащенности и оперативности при выполнении служебных задач полицейский автопарк пополнили 14 новых автомобилей.

Обращаясь к сотрудникам, получившим автотранспорт, Игорь Руденя отметил, что сегодня особое внимание уделяется усилению миграционного контроля, борьбе с нарушениями в сфере использования природных ресурсов.

В мероприятии приняли участие также начальник УМВД России по Тверской области Владимир Андреев, главный федеральный инспектор региона Игорь Жуков и представители служб и подразделений регионального Управления МВД.

«Обращаюсь к сотрудникам, получающим сегодня служебные автомобили. Бережно относитесь к полученной технике, чтобы она как можно дольше служила вам для обеспечения правопорядка и защиты интересов наших граждан», - сказал Владимир Андреев.

Инофрмация и фото пресс-службы УМВД России по Тверской области.