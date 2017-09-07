В Вышнем Волочке по Программе поддержки местных инициатив установлена еще одна детская площадка

В Вышнем Волочке Тверской области установлена детская площадка во дворе дома № 19 по улице Баумана. Новая территория для отдыха и игр детей открыта благодаря участию муниципалитета в Программе поддержки местных инициатив.

«Особое место в ряду объектов, обустроенных с помощью ППМИ, занимают детские площадки. Создание полноценных условий для гармоничного развития юных жителей Верхневолжья – это очень серьезная задача, которой Правительство Тверской области уделяет повышенное внимание. Практическое участие жителей в решении этой задачи заслуживает высокой оценки», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Общая стоимость новой игровой площадки составила 314,4 тыс. рублей, из которых субсидия областного бюджета – 125,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 114,8 тыс. рублей, вклад местных жителей – 44,1 тыс. рублей. Из иных источников финансирования выделено 29,9 тыс. рублей. После окончания работ местные жители провели уборку мусора, благоустройство территории.

По итогам реализации проекта обеспечена безопасная зона для игр детей. Кроме того, улучшено санитарно-экологического состояния придомовой территории в целом.

Накануне во дворе дома №69 по улице Демьяна Бедного в Вышнем Волочке состоялось открытие еще одной детской площадки, созданной по Программе поддержки местных инициатив. На ее установку также было направлено 314 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.