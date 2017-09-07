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В Тверской области бывший полицейский и учредитель фирмы за взятку должностному лицу получили судимости

07 Сентября 2017 18:32
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Бывший старший оперуполномоченный ОЭП и ПК МО МВД России «Ржевский» и один из учредителей ООО «ТОТ» признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2  ст. 291.1 УК РФ,  ч. 3  ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский» в отношении юридического лица составила 20 протоколов за нарушение установленного порядка уведомления территориального органа, осуществляющего контроль в сфере миграции, о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином.

- С целью избежания административного наказания один из учредителей юридического лица через своего знакомого обратился к сотруднику МВД, который действуя в роли посредника, неоднократно встречался с начальником отдела по вопросам миграции, и в ходе данных встреч склонил последнюю к получению взятки за совершение незаконных действий в пользу юридического лица, - сообщает СКР Тверской области.

6 февраля во Ржеве сотрудник полиции, находясь в салоне автомобиля, передал начальнику отдела по вопросам миграции, действовавшей в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Бывшему сотруднику полиции суд назначило наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а учредителю фирмы - 3 года лишения свободы условно со штрафом в размере 1 миллион рублей.

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Метки: взятка должностному лицу посредничество в передаче взятки
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Комментарии (1)

  • AlexR69 
    Взятка, взятка, взяточка... - это зло, спору нет. 
Однако, государство само подталкивает и стимулирует давать взятки.
Приходит иностранец с РВП к работодателю устраиваться на работу. Заключают трудовой договор, работник приступает к работе, а работодатель срочно заполняет анкету и отправляет ее в миграционную службу по ... ПОЧТЕ или идет лично! На дворе 2017 год, у многих на руках ЦП есть, однако ФМС, нужен только бумажный бланк с синей печатью.
Иностранцев, замечу, не каждый день на работу принимать приходится.
Миграционная служба получает заполненный бланк и БИНГО!!! обнаруживает в анкете ошибку. После этого они не выходя из кабинета выносят постановление по ч.3 ст.18.15 КоАП и накладывают на юридическое лицо штраф 400000 рублей. 
А дальше или в суд, но не факт, что получится обжаловать или платить или взятка.
Однако, есть другой способ решения проблемы - многочисленные фирмочки, которые кормятся при миграционной службе. Они правда, тоже косячат, но имеют доступ в кабинеты и могут ошибочку поправить. В этом бизнесе вращаются тысячи посредников и миллиарды рублей.
Вероятно, поэтому, государство не может сделать так, чтобы работодатель мог зайти на сайт, заполнить анкету, приложить сканы документов, подписать ее цифровой подписью и занимался бы тем, чем он умеет заниматься, а не бегал бы на разборки в миграционную службу. Анкета сразу бы прошла проверку, данные были разосланы во все государственные органы, которым они нужны.
    07.09.2017 19:29
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