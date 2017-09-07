В Тверской области бывший полицейский и учредитель фирмы за взятку должностному лицу получили судимости

Бывший старший оперуполномоченный ОЭП и ПК МО МВД России «Ржевский» и один из учредителей ООО «ТОТ» признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский» в отношении юридического лица составила 20 протоколов за нарушение установленного порядка уведомления территориального органа, осуществляющего контроль в сфере миграции, о заключении трудового договора на выполнение работ с иностранным гражданином.

- С целью избежания административного наказания один из учредителей юридического лица через своего знакомого обратился к сотруднику МВД, который действуя в роли посредника, неоднократно встречался с начальником отдела по вопросам миграции, и в ходе данных встреч склонил последнюю к получению взятки за совершение незаконных действий в пользу юридического лица, - сообщает СКР Тверской области.

6 февраля во Ржеве сотрудник полиции, находясь в салоне автомобиля, передал начальнику отдела по вопросам миграции, действовавшей в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Бывшему сотруднику полиции суд назначило наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а учредителю фирмы - 3 года лишения свободы условно со штрафом в размере 1 миллион рублей.