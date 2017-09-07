Тверской ТЮЗ везёт в Ярославль «Пустоту»

20 сентября на сцене старейшего театра страны, в рамках Международного Волковского театрального фестиваля, Тверской ТЮЗ покажет нашумевший спектакль «Пустота».

Увидеть спектакль в Твери можно 16 и 17 сентября в 17:00.

«Пустота» - это современная пьеса о современном обществе со всеми его достоинствами и недостатками. Герои постановки узнаваемы и порой предстают не в самом лучшем свете. Но, несмотря на всю жёсткость, спектакль предлагает зрителю покинуть свою зону комфорта и заполнить внутреннюю «пустоту». Остаётся только согласиться.

Так же, после спектакля, проводится экскурсия по театру, которую ведёт заслуженный артист почетный работник культуры и искусства тверской области Александр Евдокимов. На экскурсии вы попадёте туда, где зрители никогда не были, посмотрите на зрительный зал глазами актёров и узнаете интересное о Тверском ТЮЗе. Возрастной ценз у спектакля 16+.

Билеты приобретаются на сайте театра и в кассе.

Информация и фото отдела по развитию Тверского ТЮЗа.