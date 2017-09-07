В сентябре в Твери будет установлено несколько новых спортивных тренажёров

Первый комплекс появился на Мигаловской набережной в районе дома №8.

Мигаловская набережная – это густонаселённая часть города. Здесь – многоэтажки, школы, магазины, а вот возможностей заниматься спортом немного. То есть, по сути, у любителей спорта здесь был один центр притяжения.

- Если говорить о соседних улицах, то только на территории нашей школы расположено хорошее спортивное оборудование, - рассказала директор СОШ №4 Ирина Тюрякова. - Поэтому многим приходилось идти с другого конца Мигаловской набережной, чтобы сделать комплекс упражнений на свежем воздухе. Теперь у местных жителей есть возможность заняться спортом, не отходя далеко от дома.

- У нас нет сомнений в том, что эта площадка будет пользоваться спросом. Многие местные жители обращались в администрацию Пролетарского района с просьбой поставить какое-либо оборудование, потому что здесь живёт очень много подростков, - рассказал начальник отдела администрации Пролетарского района Данила Жуков.

В прошлом году порядка 50 мини-комплексов установили в разных районах города, также были обновлены стадионы рядом со школами и спортивными центрами. На данный момент работа по развитию спортивной инфраструктуры в городе продолжается.

Управление информации Администрации города Твери.