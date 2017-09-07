Кандидаты в Тверскую горДуму потратили больше 20 миллионов рублей на агитацию

Тысяча желающих стать «слугами народа», сотни тысяч потенциальных избирателей, говорящие урны и десятки миллионов на агитацию. О подготовке Тверской области к выборам 10 сентября рассказала журналистам председатель регионального избиркома Валентина Дронова.

Всего в регионе 10 сентября пройдут 46 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 426 депутатских мандатов на выборах различного уровня. В борьбе за голоса избирателей участвуют 1026 кандидатов, 103 из них самовыдвиженцы, остальные выдвинуты политическими партиями. Один из кандидатов выдвигается на выборах в Максатихе от Казачьей партии.

Выборы в Тверскую горДуму – единственная избирательная кампания, которая проходит по смешанной системе. 16 одномандатников и 17 списочников. На каждый депутатский мандат в ТГД претендуют более 12,5 человек.

445 избирателей уже воспользовались своим правом проголосовать и по уважительным причинам сделали это досрочно. За кого они проголосовали, пока не знают даже организаторы выборов – опечатанные конверты с их бюллетенями хранятся в сейфах избирательных комиссий.

В пятницу 8 сентября в 24.00 наступит день тишины. Кандидаты перестанут мести улицы, красить бордюры и поребрики и заново обещать обещанное – любая агитация за кандидатов на выборы обязана прекратиться.

Для голосования на предстоящих выборах изготовлено 805 тысяч 395 избирательных бюллетеней. Только для проведения выборов депутатов Тверской городской Думы изготовлено 656 тысяч 902 избирательных бюллетеня: 328 тысяч 451 бюллетень для голосования за кандидатов по мажоритарным избирательным округам, и столько же – для голосования за кандидатов в составе муниципальных списков политических партий.

Только в Твери во время избирательной кампании для проведения агитации было открыто 109 специальных счетов, на которые поступило больше 20 миллионов рублей. Из них на сегодня 18 400 уже израсходованы, в основном на изготовление и распространение агитационных материалов. Из них партии потратили 12 600 тысяч, а сами кандидаты – 5 800 тысяч.

Для сравнения, расходы на региональные выборы депутата ЗС в Кимрском округе гораздо скромнее – всего 1 миллион рублей.

В проведении избирательных кампаний единого дня голосования задействовано 357 избирательных участков, еще 7 образованы в местах временного пребывания избирателей (больницы). На случай возникновения непредвиденных ситуаций предусмотрено создание резервных избирательных участков, в том числе – мобильных. Предусмотрены и резервные источники энергоснабжения.

Следить за ходом голосования в Тверской области будут свыше 770 наблюдателей от кандидатов и партий, освещать работы на выборах – более 90 журналистов.

За весь период зафиксировано 24 жалобы в избирательные комиссии. Характер жалоб свидетельствует о том, что пока кандидаты и партии больше предпочитают сводить счеты друг с другом, взаимные упреки и обвинения в основном касаются предвыборной агитации.

В судах рассмотрено 8 административных исков, 7 из них, где оспаривались решения избирательных комиссий по регистрации или отмене регистрации кандидату, оставлены в силе. Отменено единственное решение, когда с заявлением в суд обратилась сама комиссия, потому что после регистрации кандидата выяснилось наличие у него судимости и сроки ограничения пассивного избирательного права не истекли.

На выборах в Тверскую горДуму будут применяться новые технологии, но пока только в тестовом режиме. В Московском районе города установят 50 комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ – 2017. Урны говорящие и умные, разработанные в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Юридической силы результаты, полученные с помощью КОИБ, иметь не будут – все избирательные бюллетени параллельно подсчитают вручную. Но если никаких технических проблем в работе комплексов не возникнет, их будут применять на выборах по всей России.

В избирательной комиссии Тверской области работает горячая линия 34-81-31. Телефон для направления смс-вопросов 8-910-640-11-15.