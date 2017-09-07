В Твери ночью насмерть сбили женщину

В ночь с 6 на 7 сентября в Твери сбили пешехода. Около 2 часов ночи трезвый водитель автомобиля Opel Omega Caravan ехал по ул. Орджоникидзе. На регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора дорогу переходила 49-летняя женщина, которую и сбила иномарка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Водитель с места аварии скрылся, правда, спустя полчаса сам пришёл в полицию. Автомобиль был обнаружен во дворе одного из домов по ул. Московской, рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.