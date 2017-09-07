В новой детской областной больнице будет 17 стационарных отделений

Строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери стало одной из основных тем на встрече губернатора Игоря Рудени с медицинским сообществом 7 сентября. До начала мероприятия глава региона побывал на площадке рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной, где планируется разместить учреждение.

Строительство новой детской областной больницы планируется завершить до 2020 года. Проектом предусмотрено 5-этажное здание с дополнительным подземным этажом общей площадью 50 тыс. кв. м, рассчитанного на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Тверской области: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, челюстно-лицевой хирургии, неонатальное. Хирургический блок будет включать 9 операционных. На прилегающей территории будет создана вся необходимая инфраструктура: вертолётная площадка, стоянка для транспорта, боксы для машин «скорой помощи».

Таким образом образуется медицинский кластер: областная больница для взрослых, детская областная больница, перинатальный центр, Тверской медицинский колледж, поликлиника медуниверситета, городская больница №7 с первичным сосудистым центром.

Решение о строительстве новой детской областной больницы принято весной 2017 года после пожара в учреждении.

Тема обсуждалась на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. По его итогам даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.