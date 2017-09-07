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В новой детской областной больнице будет 17 стационарных отделений

07 Сентября 2017 16:19
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Строительство нового комплекса детской областной больницы в Твери стало одной из основных тем на встрече губернатора Игоря Рудени с медицинским сообществом 7 сентября. До начала мероприятия глава региона побывал на площадке рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной, где планируется разместить учреждение.

Строительство новой детской областной больницы планируется завершить до 2020 года. Проектом предусмотрено 5-этажное здание с дополнительным подземным этажом общей площадью 50 тыс. кв. м, рассчитанного на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Тверской области: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, челюстно-лицевой хирургии, неонатальное. Хирургический блок будет включать 9 операционных. На прилегающей территории будет создана вся необходимая инфраструктура: вертолётная площадка, стоянка для транспорта, боксы для машин «скорой помощи».

Таким образом образуется медицинский кластер: областная больница для взрослых, детская областная больница, перинатальный центр, Тверской медицинский колледж, поликлиника медуниверситета, городская больница №7 с первичным сосудистым центром.

Решение о строительстве новой детской областной больницы принято весной 2017 года после пожара в учреждении.

Тема обсуждалась на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. По его итогам даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

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Метки: детская областная больница строительство больницы
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Комментарии (13)

  • vorobjaninoff 
    Ну, осталось только выполнить обещанное.
    07.09.2017 16:28
    0 | 4

  • Ин окентий 
    И космодром, чтобэ  из других галактикОВ к нам на лечение летали
    07.09.2017 16:32
    0 | 6

    • vorobjaninoff 
      ну и траволятор от вокзалов...
      07.09.2017 16:34
      0 | 4

  • BARBAdos 
    ждем реакции от главного "докторишки" этого ресурса, ежели одобрит концэпцию, то тогда надо строить...

а вообще Урицкий бурно начал свою карьеру на посту губера: сгорела ДОКБ - обещал новую построить, лучше прежней, развалился речной вокзал - обещал восстановить и вдохнуть в него 2-ю жизнь, накрылось теплоснабжение - отжал ТГ, обещают 30 лет Новоторжскую не вспахивать, дорогам капец - позвали москалей... Может если старый мост рухнет, тогда нам оперативно западный мост забацают?

И как бы нам после всех его подвигов не пришлось обратно Трехсвятскую переименовывать...))
    07.09.2017 16:48
    0 | 6

    • Companero 
      > Может если старый мост рухнет, тогда нам оперативно западный мост забацают?
Пообещают.
      07.09.2017 17:53
      0 | 1

  • fen 15 
    До дня тишины ещё два дня ещё столько надо наврать, тьфу ты наобещать.
    07.09.2017 16:57
    0 | 3

    • vorobjaninoff 
      "Врал, врал и надоврался"(с)
      07.09.2017 17:06
      0 | 2

    • Житель подземелья 
      а для них дней тишины не существует, в рамках планового освещения деятельности губернатора и прочих чинуш можно и в день тишины репортажик забабахать. А то, что данный чинуша является лицом и членом некой партии - бывает, чо, главное партию не называть.
      07.09.2017 18:09
      0 | 0

  • vorobjaninoff 
    http://www.rulit.me/books/detektor-lzhi-read-254025-2.html - поучительная история из давних времен...
    07.09.2017 17:31
    0 | 1

  • Proletary 
    Таким образом образуется медицинский кластер: областная больница для взрослых, детская областная больница, перинатальный центр, Тверской медицинский колледж, поликлиника медуниверситета, городская больница №7 с первичным сосудистым центром.

После этих слов понятно - кина не будет. Расходимся, нас на@бали.
    07.09.2017 18:04
    0 | 0

    • vorobjaninoff 
      На обещания отстроить Нью-Васюки похоже.
      07.09.2017 19:50
      0 | 0

  • dsmile 
    А специалистов то где возьмут? На корабле будут раз в год на консультации приезжать?
    07.09.2017 18:32
    0 | 1

    • vorobjaninoff 
      Либо пообещают канал прорыть для медицинского парохода, либо на вертолете будут доставлять, неспроста же там вертолетная площадка обещана. Другого я не вижу - пока будут строить, помрут остатки тверской медицины.
      07.09.2017 19:52
      0 | 0
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