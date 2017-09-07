В Твери бомжи подожгли здание

Пожар произошел в доме № 19 на ул. Коминтерна. Загорелось двухэтажное заброшенное здание. На месте работают три пожарных отделения.

Как сообщают очевидцы, как только дым начал распространятся, из нежилого дома вышли бомжи. По всей видимости, неосторожное обращение с огнем данных лиц и привело к возгоранию.

По информации МЧС, угрозы распространения огня на другие здания нет.

Автор фото читатель Сергей.