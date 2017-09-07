В Конаковском районе ГАЗель врезалась в столб на трассе М-10

7 сентября, около 07:35 произошло ДТП на126 км трассы М-10: в Конаковском районе Тверской области, в районе посёлка Старое Мелково. Водитель автомашины ГАЗель уснул за рулём, потерял управление и врезался в столб. В аварии пострадали два человека: сам 29-летний водитель и пассажир - 30-летний мужчина, обоих госпитализировали в Тверь. На месте ДТП проводили аварийно-спасательные работы по извлечению раненого из транспортного средства.