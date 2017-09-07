В Конаковском районе найдены останки двух бойцов Красной армии

В августе Конаковские ребята из молодежного военно-культурного исторического союза «Звезда» во главе с руководителем Валерием Гореликовым занимались поисковыми работами на территории Тверской области. В окрестностях дер. Иенево Калининского района были найдены не только предметы военного снаряжения, но и останки 5 солдат Красной армии. Очень важно, что были найдены два смертных медальона. К сожалению один не подлежит восстановлению, второй отправлен на экспертизу в криминалистическую лаборатория при УВД Тверской области.

Также в окрестностях дер. Моховое 2 Конаковского района были найдены останки 2 солдат. У них были обнаружены личные вещи: монеты , две ложки, химические карандаши. На одном из бойцов была каска. Все найденные предметы военного снаряжения и личные вещи после реставрации станут экспонатами военного музея им. В.В. Васильковского в деревне Вахонино.

Работа в этом направлении будет продолжаться до середины осени, после завершения всех раскопок и закрытия «Вахты Памяти» все найденные останки солдат будут торжественно захоронены на территории Вахонинского сельского поселения.

Фото председателя МКИС «Звезда» В.П. Гореликова.