В Тверской области может быть северное сияние

С 6 на 7 сентября на солнце произошла самая мощная вспышка, зафиксированная за последние 12 лет. Солнечная активность может привести сразу к нескольким последствиям. Так, благодаря потоку «тяжёлых» заряженных частиц, обрушивающихся на атмосферу Земли и ионизирующих воздух, в средних широтах России может быть северное сияние. Правда, увидеть его, скорее всего, помешает плотная облачность. Но вдруг кому-то повезёт?

Но вместе с этим вспышки на солнце всегда очень негативно сказывались на метеочувствительных людей, которые в эти дни могут почувствовать ухудшение своего самочувствия. Так же могут быть и некоторые сбои в радиосвязи из-за магнитной бури .