В Тверской области психически больной мужчина зарезал товарища

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствием установлено, что 8 июля 2017 года в вечернее время мужчина, находясь в доме в Бежецком районе, распивал спиртные напитки со своим 53-летним знакомым. Между ними возникла ссора и тогда обвиняемый нанес товарищу не менее двух ударов ножом в область правого бедра. От травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК по Тверской области, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено, что подследственный страдает хроническим психическим заболеванием. В момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, по состоянию психического здоровья представляет опасность для себя или других лиц, в связи с чем нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.