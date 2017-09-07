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В Кимрах мошенница украла у пенсионерки 1 миллион 100 тысяч рублей

07 Сентября 2017 15:30
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Очередной факт мошенничества был зарегистрирован в Кимрском районе. В дом к 88-летней жительнице города Кимры пришла неизвестная женщина и мошенническим путем под предлогом замены старых купюр на новые похитила 1 100 000 рублей, после чего скрылась.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники разыскивают злоумышленницу.

Чтобы уберечься от подобных посягательств, гражданам следует проявлять максимальную бдительность и не общаться с незнакомыми людьми, не впускать в квартиру (дом) посторонних и ни в коем случае не передавать деньги чужим людям, какие бы выгоды они за это ни обещали, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Метки: обокрала пенсионерку у пенсионерки украли деньги
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Комментарии (6)

  • Leo-L 
    Умеют копить пожилые люди. Только потом крышу сносит и начинают менять сбережения на новые купюры.
    07.09.2017 15:33
    1 | 4

  • id1Ray 
    где блин родственники 88-летней бабушки? на луне живут? я понимаю возраст уже такой, что человек не дружит с принятием верных решений, и обмануть можно как ребенка 3 летнего.
родственники, если они существуют, просто наглухо безмозглые.
    07.09.2017 15:42
    1 | 2

    • Leo-L 
      Она наверно родственников боится гораздо больше, чем этих прохиндеек.
      07.09.2017 15:43
      0 | 3

  • 1234@1234 
    Наверное 110тысяч.Миллион с пенсии накопить невозможно.Она же не участница войны.
    07.09.2017 16:05
    0 | 0

  • pessimist 
    Только утром упомянул цыголеди, а она уже тут как тут.
    07.09.2017 16:12
    0 | 2

  • Naum 
    Она что вообще ни чего не покупает с пенсии, накопить такую сумму можно лет за 8-10, если все деньги откладывать.
    07.09.2017 16:13
    2 | 0
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