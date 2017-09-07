В Кимрах мошенница украла у пенсионерки 1 миллион 100 тысяч рублей

Очередной факт мошенничества был зарегистрирован в Кимрском районе. В дом к 88-летней жительнице города Кимры пришла неизвестная женщина и мошенническим путем под предлогом замены старых купюр на новые похитила 1 100 000 рублей, после чего скрылась.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники разыскивают злоумышленницу.
Чтобы уберечься от подобных посягательств, гражданам следует проявлять максимальную бдительность и не общаться с незнакомыми людьми, не впускать в квартиру (дом) посторонних и ни в коем случае не передавать деньги чужим людям, какие бы выгоды они за это ни обещали, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Комментарии (6)
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Naum
07.09.2017 16:13
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