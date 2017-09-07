В Твери готовятся возобновить трамвайное движение

В Твери завершаются работы по ремонту трамвайных путей на участке проспекта Чайковского. Утром 8 сентября планируется запустить по маршруту технический вагон для проверки состояния пути, по итогам которой будет принято решение о времени возобновления трамвайного движения в городе.

Работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского от дома № 16 до пересечения с улицей Ерофеева начались в Твери в последних числах августа. До этого ремонт на данном отрезке путей – одном из самых сложных во всём городе – не проводился порядка 30 лет.

– Когда мы только начинали ремонт, наши подрядчики, профессиональные железнодорожники, были уверены, что сделают все быстро, поскольку визуально оценить масштаб существующих проблем не представлялось возможным, – рассказывает технический директор МУП «ПАТП-1» Андрей Бакластов. – Когда же покрытие было снято, оказалось, что в основании путей практически отсутствует необходимый по технологии щебень, а вместо него засыпаны грунт с песком. Потребовался дополнительный подвоз материалов, внеплановые работы, что в итоге продлило срок ремонта на несколько дней.

Работы по ремонту трамвайных путей на этом участке ведутся в тесном сотрудничестве с представителями ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги». На площади Капошвара сейчас полностью меняют дорожное покрытие, ремонт рельсового полотна проводится с учетом всех рекомендаций московских специалистов.

В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. На всём протяжении участка уложена рельсошпальная решётка. Левый путь по направлению из центра на 95% засыпан щебнем, на правом пути засыпка также начата. В ближайшее время планируется проведение окончательной выправки и подбивки шпал. Основная часть работ будет выполнена в ночное время, чтобы утром в пятницу произвести прохождение технического вагона.

Управление информации администрации города Твери.