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В Твери готовятся возобновить трамвайное движение

В Твери готовятся возобновить трамвайное движение - ТИА
07 Сентября 2017 14:31
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В Твери завершаются работы по ремонту трамвайных путей на участке проспекта Чайковского. Утром 8 сентября планируется запустить по маршруту технический вагон для проверки состояния пути, по итогам которой будет принято решение о времени возобновления трамвайного движения в городе.

Работы по замене трамвайных путей на участке проспекта Чайковского от дома № 16 до пересечения с улицей Ерофеева начались в Твери в последних числах августа. До этого ремонт на данном отрезке путей – одном из самых сложных во всём городе – не проводился порядка 30 лет.

– Когда мы только начинали ремонт, наши подрядчики, профессиональные железнодорожники,  были уверены, что сделают все быстро, поскольку визуально оценить масштаб существующих проблем не представлялось возможным, – рассказывает технический директор МУП «ПАТП-1» Андрей Бакластов. – Когда же покрытие было снято, оказалось, что в основании путей практически отсутствует необходимый по технологии щебень, а вместо него засыпаны грунт с песком. Потребовался дополнительный подвоз материалов, внеплановые работы, что в итоге продлило срок ремонта на несколько дней.

Работы по ремонту трамвайных путей на этом участке ведутся в тесном сотрудничестве с представителями ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги». На площади Капошвара сейчас полностью меняют дорожное покрытие,  ремонт рельсового полотна проводится с учетом всех рекомендаций московских специалистов.

В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. На всём протяжении участка уложена рельсошпальная решётка. Левый путь по направлению из центра на 95% засыпан щебнем, на правом пути засыпка также начата. В ближайшее время планируется проведение окончательной выправки и подбивки шпал. Основная часть работ будет выполнена в ночное время, чтобы утром в пятницу произвести прохождение технического вагона.

Управление информации администрации города Твери.

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Метки: трамвайное движение ремонт трамвайных путей трамвай технический вагон
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Комментарии (7)

  • ОПМС 
    Уверен на 100%, что после прохождения технического вагона, обнаружатся ещё масса неточностей, недоделок, ошибок и запуск трамвайного движения будет перенесено.
    07.09.2017 14:49
    1 | 4

    • Varg 
      ОПМС, обещали же лично контролировать ход ремонта. Когда последний раз выезжали на место проведения работ? Фотоотчет не помешал бы. А только от ТИА информацию получаем. И сроки в итоге нарушены.
      07.09.2017 15:42
      0 | 2

      • Dimmmer69 
        Какой фотоотчет? На Капошвара кладут некоторые рельсы, на которых хз сколько слоёв ржавчины, не уверен, что они новые. Фотоотчет спалит контору. Рейтинг перед выборами еще не туда пойдет. О чем вы? :)))
P.S. Обещанную резиновую подложку так и не дождались....
        07.09.2017 16:34
        0 | 2

        • ruslantver 
          Никто не говорил, что рельсы будут новые или старогодние железнодорожные. Хотя, по некоторым фото с мета работ, можно судить, что часть рельс именно старогодние (это хорошо, так как они по трамвайным меркам идеальные). Также о резиновой подложке разговора не было. Да и её при технологии с рельсошпальной решёткой обеспечить нельзя, так как для резиновых вибропоглощающих подкладок необходима технология монолитного бетонирования без шпал. А такая технология в 5-10 раз дороже применяемой у нас.
          07.09.2017 19:20
          0 | 0

  • AlbatroS 
    Да нет, тех. вагон как-раз ездит, но никаких дефектов почему-то не выявляет. Уверен и месяца не пройдет, как очередной трамвай сойдет с рельс)
    07.09.2017 15:02
    0 | 2

  • antiER 
    После тихих похорон 14 маршрута трамвай вообще скорее всего уберут (после Московского ремонта Тверского проспекта).
    07.09.2017 15:28
    0 | 5

  • Житель подземелья 
    Я бы техвагон погонял несколько дней, для надежности. Есть мнение, что после укладки асфальта на Тверском в паре мест он сойдет с рельс (уж больно асфальт плотно к путям уложен). А так все, трамвай в Твери можно хоронить, особенно после ликвидации стрелок на Капошвара, ибо 1 маршрут на весь город - это несколько смешно. Если только оставить как полигон для испытания вагонов, которые собирают на ТВЗ.
    07.09.2017 18:02
    0 | 1
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