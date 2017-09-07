tvernews.ru
07 сентября Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

"Хрюши" пришли в "Домино": тележки просрочки, неадекватный персонал и странная реакция покупателей

07 Сентября 2017 14:17
Автор:

Видео

Открытая общественная организация "Хрюши против!" провела новый очищающий рейд в Твери. Волонтёры в поисках просроченных продуктов побывали в магазине "Домино" по адресу: ул. Академика Туполева, 61/115. Там общественники не нашли понимания не только у администрации минимаркета, но ещё и у покупателей, которые были уверены, что ребятам нечем заняться, и требовали, чтобы они прекратили "трепать нервы продавцам".

"Хрюши" в итоге нашли 5 тележек просроченных товаров: соки, рыба, консервы, соусы, яйца, колбасные и молочные изделия и т.п. При этом, по словам активистов, в магазине стоял неприятный запах "гнилых овощей".

Администрация "Домино" сначала пыталась запретить съёмку, потом отказывалась возвращать деньги за купленный просроченный товар. В итоге всё же договорились полюбовно: упаковки с просрочкой вскрыли.

Организация "Хрюши против - Тверь" набирает добровольцев для проведения рейдов в крупных супермаркетах.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: хрюши против в твери домино хрюши против очищающий рейд просроченные продукты
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • sad 
    выборы ж.. на носу
    07.09.2017 14:35
    3 | 1

    • Ин окентий 
      Вроде как едрожа висит в тухломагазине. Кандидат-вонючка!!
      07.09.2017 15:53
      0 | 2

  • dsmile 
    Почему такие рейды не проводят по зданиям с казнокрадами и бездельниками, жуликами и ворами?
    07.09.2017 15:00
    0 | 5

  • kudimov 
    Потом можно будет партию зарегистрировать - "Хрюши против". И выдвигать кандидатов на выборы всех уровней. Ну уж лучше так, чем круги вчетвером по парку Победы мотать.
    07.09.2017 15:01
    0 | 4

  • Житель подземелья 
    До серьезных сетевиков доберутся или так и будут по мелочи дурью маяться? Хотя есть мнение, что у серьезных сетевиков с просрочкой все более-менее нормально, да и охрана по щщам надавать может.
    07.09.2017 17:39
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
58

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Накипело

2017-09-04 22:23
48

Про спортплощадки

2017-09-06 14:33
46

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
45

Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей

2017-09-06 14:25
44

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

2017-09-04 12:51
40

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100