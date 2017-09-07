"Хрюши" пришли в "Домино": тележки просрочки, неадекватный персонал и странная реакция покупателей

Открытая общественная организация "Хрюши против!" провела новый очищающий рейд в Твери. Волонтёры в поисках просроченных продуктов побывали в магазине "Домино" по адресу: ул. Академика Туполева, 61/115. Там общественники не нашли понимания не только у администрации минимаркета, но ещё и у покупателей, которые были уверены, что ребятам нечем заняться, и требовали, чтобы они прекратили "трепать нервы продавцам".
"Хрюши" в итоге нашли 5 тележек просроченных товаров: соки, рыба, консервы, соусы, яйца, колбасные и молочные изделия и т.п. При этом, по словам активистов, в магазине стоял неприятный запах "гнилых овощей".
Администрация "Домино" сначала пыталась запретить съёмку, потом отказывалась возвращать деньги за купленный просроченный товар. В итоге всё же договорились полюбовно: упаковки с просрочкой вскрыли.
Организация "Хрюши против - Тверь" набирает добровольцев для проведения рейдов в крупных супермаркетах.
Комментарии (5)
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Житель подземелья
07.09.2017 17:39
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