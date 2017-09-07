tvernews.ru
07 сентября Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Рекомендации родителям от тверского Роспотребнадзора: "Внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у ребенка положительные эмоции"

07 Сентября 2017 14:22
Автор:

Роспотребнадзор по Тверской области опубликовал памятку для родителей. Это советы по режиму дня и правильному питанию детей.

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность.

У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми, которые соблюдают норму продолжительности сна.

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюдать некоторые условия: ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные полезные привычки: вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п. Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату необходимо хорошо проветривать.

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе - 10-10,5 часа, 5-7 классы - 9,5-10 часов, 6-9 классы - 9-9,5 часа, 10-11 классы - 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Правильно организованный режим питания основывается на выполнении определённых требований. Прежде всего, это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними. Промежутки между приёмами пищи у школьников не должны превышать 3,5-4 часов. Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание. При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов. Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него положительные эмоции.

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Помните, что грамотно организованный день школьника способствует хорошему настроению, самочувствию и успеваемости.

Информация Роспотребнадзора по Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: памятка для родителей режим дня школьника правильное питание для детей
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • Кубит 
    Это совет для семьи принца Уильяма?

У меня к этой рекомендации, есть дополнение:
Что бы сервировка вашего стола вызывала у ваших детей положительные эмоции, необходимо поднять доходы населения.
    07.09.2017 14:44
    0 | 8

  • BARBAdos 
    бездельники, вы бы лучше делом занялись, а не всякую пургу несли. Уж родители то точно получше вас знают, как воспитывать своих детей. Хрюши вместо вас по магазам ходят и просрочку ищут, а вы вместо своих прямых обязанностей строчите всякую ахинею, которую можно в любом женском журнале прочитать...
    07.09.2017 14:45
    0 | 13

  • vorobjaninoff 
    Ничего, скоро заживем, как Северная Корея, и все будет сбалансировано и стабильно.
    07.09.2017 14:53
    0 | 3

  • hell 
    А Роспотребнадзор не желает проверить, а после дать рекомендации школам по поводу запаха, вида, сбалансированности и прочих показателей качества питания?!... Первоклашки отказываются завтракать поголовно, говорят, что это нельзя есть- противно и вообще опасно...
    07.09.2017 15:04
    0 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Могу поспорить на что угодно, что у 99,9% детей именно такая сервировка вызовет наиболее положительные эмоции. По поводу внешнего вида, вкуса и запаха блюд возражений тоже не будет.
    Прикрепленные изображения:
    07.09.2017 15:23
    0 | 3

  • Vtveri 
    Собирайтесь лучше на инспекцию в Турцию, чем здесь глупостями очередными заниматься. Там хоть отдохнёте нормально за бюджетный счёт. Не забудьте захватить с собой вирус, а то вдруг там не найдёте
    07.09.2017 16:00
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Эммм.... Это советы для семей, где как минимум 1 родитель не работает или у которых есть средства на прислугу? Ибо я несколько не представляю такой режим, чтобы еще и дневной 2 часовой сон у первоклассников контролировать. Ну и двигательную активность туда же. Не, если в офисе 8 часов штаны протирать, то тогда и взрослым неплохо подвигаться будет, а если на ногах? Сам-то сваливаешься, а тут еще детям 2,5-3,5 часа двигательной активности обеспечь, ага. Про еду и сервировку без комментариев.
    07.09.2017 17:51
    0 | 0

  • Хычник_Ёж 
    Роскомнадзор! Ты страны позор!
    07.09.2017 18:15
    0 | 0

  • pitkin 
    Не понимаю, откуда  во власти и всяких надзорных органов столько малограмотных и некомпетентных чиновников?Где их находят?
    07.09.2017 18:23
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
58

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Накипело

2017-09-04 22:23
48

Про спортплощадки

2017-09-06 14:33
46

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
45

Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей

2017-09-06 14:25
44

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

2017-09-04 12:51
40

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100