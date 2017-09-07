Рекомендации родителям от тверского Роспотребнадзора: "Внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у ребенка положительные эмоции"

Роспотребнадзор по Тверской области опубликовал памятку для родителей. Это советы по режиму дня и правильному питанию детей.

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность.

У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми, которые соблюдают норму продолжительности сна.

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюдать некоторые условия: ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные полезные привычки: вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п. Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату необходимо хорошо проветривать.

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе - 10-10,5 часа, 5-7 классы - 9,5-10 часов, 6-9 классы - 9-9,5 часа, 10-11 классы - 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Правильно организованный режим питания основывается на выполнении определённых требований. Прежде всего, это соблюдение времени приёмов пищи и интервалов между ними. Промежутки между приёмами пищи у школьников не должны превышать 3,5-4 часов. Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание. При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов. Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него положительные эмоции.

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Помните, что грамотно организованный день школьника способствует хорошему настроению, самочувствию и успеваемости.

Информация Роспотребнадзора по Тверской области.