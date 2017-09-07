В Тверской области пьяного водителя "остановил" кювет

6 сентября сотрудникам ГИБДД муниципального отдела МВД России «Бежецкий», патрулирующим улицы города, поступило сообщение о том, что в д. Ивановское пьяный водитель разъезжает на автомобиле Chery Tiggo. Прибывший на место экипаж ДПС попытался остановить нарушителя, тот же, в свою очередь, проигнорировал требование полицейских и хотел продолжить движение, но не справился с управлением и съехал в кювет. В отношении водителя иномарки составлен протокол по ст.12.8.1 КоАп РФ. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку, сообщает vdvbezheck.ru.