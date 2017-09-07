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Тверские кинотеатры получили письма с угрозами по поводу проката фильма "Матильда"

07 Сентября 2017 12:22
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С 26 октября в российских кинотеатрах стартует прокат скандально-известного фильма Алексея Учителя "Матильда". Страсти по Матильде разгорелись задолго до выхода картины на экраны. Многие деятели и представители общественных организаций религиозной направленности, публичные люди и простые граждане, ещё не видя фильма, уже его осудили как "оскорбляющий чувство верующих, сеющий смуту и попирающий основы патриотизма". Волна угроз и агрессии докатилась и до Твери: как стало известно ТИА, кинотеатры города получили письма с требованием отказаться от проката "Матильды".

- Пока никаких официальных запретов нам не поступало. Но мы получили письмо в конверте от некой религиозной организации с требованием не выпускать  фильм в прокат. В письме также были и угрозы. Никаких действий мы пока не предпринимаем. До выхода "Матильды" ещё 1.5 месяца, всё может измениться, - рассказал ТИА менеджер одного из кинотеатров. 

Тем временем, подобные письма получили сотни кинотеатров по всей России от организации «Христианского государства — Святой Руси», в посланиях сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду».

Некоторые фанатики перешли от слов к реальным действиям и по сути терактам. Так, в Екатеринбурге арестован мужчина, который 4 сентября, управляя автомобилем марки УАЗ, въехал во входную группу кинотеатра "Космос", после чего поджёг транспортное средство. В автомобиле при этом находились три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином, а также дрова. Начался пожар, вход в здание полностью сгорел. Задержанный объяснил свой поступок скорым выходом на экраны кинокартины "Матильда".

   

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Метки: матильда страсти по матильде фильм матильда запрет на фильм матильда
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Комментарии (9)

  • oxion 
    А что такого страшного-то в этом фильме?
    07.09.2017 12:51
    0 | 9

  • genesis 
    По любому теперь придется этот фильм смотреть
    07.09.2017 12:56
    0 | 17

    • VoToN 
      Угу, такого промоушена еще ни у одного русского фильма не было :)
      07.09.2017 13:07
      0 | 10

  • Vladimir1982 
    Придется сходить))
    07.09.2017 13:06
    0 | 5

  • kudimov 
    Поклонская сделала такую рекламу этому фильму, что Учитель должен ей по гроб жизни.
    07.09.2017 13:09
    0 | 11

    • Кубит 
      Не накаркайте!
      07.09.2017 13:18
      1 | 2

  • toolmano 
    Ужас, проходной фильм попирает основы "веры, патриотизма и государственности". Самим то не смешно?
    07.09.2017 13:19
    0 | 3

  • 1234@1234 
    Если бы Алексей Мучитель снял  фильм "Сруль" о сексуальных похождениях Голды Меер(в главной роли,конечно Саша Грей),его бы вся Россия и Израиль засыпала благодарностями.
    07.09.2017 13:21
    1 | 1

  • dojdinka 
    Не могу понять одного. Рьяные "защитнички" веры и морали накинулись на фильм, который ещё и в прокат не вышел, а примитивнейшая и  аморальная передачка "Дом 2" уже который год не сходит с экранов ТВ.
    07.09.2017 13:51
    0 | 0
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