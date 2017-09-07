Тверские кинотеатры получили письма с угрозами по поводу проката фильма "Матильда"

С 26 октября в российских кинотеатрах стартует прокат скандально-известного фильма Алексея Учителя "Матильда". Страсти по Матильде разгорелись задолго до выхода картины на экраны. Многие деятели и представители общественных организаций религиозной направленности, публичные люди и простые граждане, ещё не видя фильма, уже его осудили как "оскорбляющий чувство верующих, сеющий смуту и попирающий основы патриотизма". Волна угроз и агрессии докатилась и до Твери: как стало известно ТИА, кинотеатры города получили письма с требованием отказаться от проката "Матильды".

- Пока никаких официальных запретов нам не поступало. Но мы получили письмо в конверте от некой религиозной организации с требованием не выпускать фильм в прокат. В письме также были и угрозы. Никаких действий мы пока не предпринимаем. До выхода "Матильды" ещё 1.5 месяца, всё может измениться, - рассказал ТИА менеджер одного из кинотеатров.

Тем временем, подобные письма получили сотни кинотеатров по всей России от организации «Христианского государства — Святой Руси», в посланиях сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду».

Некоторые фанатики перешли от слов к реальным действиям и по сути терактам. Так, в Екатеринбурге арестован мужчина, который 4 сентября, управляя автомобилем марки УАЗ, въехал во входную группу кинотеатра "Космос", после чего поджёг транспортное средство. В автомобиле при этом находились три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином, а также дрова. Начался пожар, вход в здание полностью сгорел. Задержанный объяснил свой поступок скорым выходом на экраны кинокартины "Матильда".