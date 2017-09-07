В Тверской области осуждённый дал взятку за положительную характеристику для УДО

В период с сентября по 24 ноября 2014 года мужчина, отбывавший наказание в ИК-6 УФСИН России по Тверской области, при помощи своего близкого родственника дал начальнику отдела по воспитательной работе с осужденными взятку - более 14 тысяч рублей - за составление положительной характеристики с ложными данными. На основании чего осуждённый был представлен к условно-досрочному освобождению, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства об УДО.

Бежецкий межрайонный следственный отдел возбудил по этому факту уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Напомним, ранее было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 , который получил от осужденного вышеуказанную взятку.